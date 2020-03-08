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HBL王玥媞狂轟40分 淡商勝北一女摘隊史第10冠

最新更新：2020/03/08 19:06
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍戰8日點燃戰火，淡水商工王玥媞（前右2）狂飆全場最高40分，為球隊搶下后座，順利奪冠。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍戰8日點燃戰火，淡水商工王玥媞（前右2）狂飆全場最高40分，為球隊搶下后座，順利奪冠。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）淡水商工今天靠著高三前鋒王玥媞轟下單場最高的40分，加上第4節一波15比6的攻勢拉開差距，終場96比78大勝北一女中，也摘下隊史第10座HBL女子組冠軍。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）最終4強賽今天在台北小巨蛋「閉門」登場，女子組冠軍賽由淡商硬碰「小綠綠」北一女，淡商靠著王玥媞與黃巧鈞這對「雙核心」領軍，兩人合力轟下59分，順利擺平對手，也是隊史自104學年度後，再度登上HBL后座。（編輯：唐聲揚）1090308

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108學年度高中籃球聯賽（HBL）冠軍賽8日在台北小巨蛋「閉門」登場，女子組冠軍賽由淡水商工（圖）迎戰北一女中，淡商終場以96比78大勝，也摘下隊史第10座HBL女子組冠軍。中央社記者張新偉攝　109年3月8日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）冠軍賽8日在台北小巨蛋「閉門」登場，女子組冠軍賽由淡水商工（圖）迎戰北一女中，淡商終場以96比78大勝，也摘下隊史第10座HBL女子組冠軍。中央社記者張新偉攝　109年3月8日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組總決賽8日晚間在台北小巨蛋舉行，淡水商工終場以96比78擊敗北一女中，奪冠封后，球員們賽後歡呼慶祝。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組總決賽8日晚間在台北小巨蛋舉行，淡水商工終場以96比78擊敗北一女中，奪冠封后，球員們賽後歡呼慶祝。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍戰8日晚間在台北小巨蛋火熱開打，淡商王玥媞（前右）狂飆全場最高40分，助隊終場以96比78摘冠。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍戰8日晚間在台北小巨蛋火熱開打，淡商王玥媞（前右）狂飆全場最高40分，助隊終場以96比78摘冠。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
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