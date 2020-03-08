HBL林信寬忍母親驟逝悲痛 季軍戰轟24分

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組季軍戰8日在台北小巨蛋開打，東山高中林信寬（中）攻下全場最高24分，其中光在決勝節就包辦10分，是東山得以弭平落後，甚至一度超前的重要人物，可惜關鍵最後一擊失手，球隊終場以一分之差飲恨，本屆殿軍作收。中央社記者林俊耀攝 109年3月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）HBL男子組8強賽最後一天打完，東山高中前鋒林信寬才得知媽媽心肌梗塞驟逝的噩耗，他背負著傷痛打完今年HBL男子組季軍戰，就是希望能依媽媽遺願，好好地打球。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）最終4強賽今天在台北小巨蛋登場，男子組季軍戰東山高三王牌前鋒林信寬攻下最高的24分、11籃板，可惜最終以74比75惜敗南山高中、名列第4，僅追平隊史最佳成績。

林信寬的媽媽在2月8日上班時因心肌梗塞過世，家人瞞了一週，直到2月15日才告知教練團，東山隨隊教師柯斐馨坦言：「當時聽到這個噩耗，我們都嚇了一跳。」

柯斐馨透露，當時林信寬的父親告訴他們，希望比賽期間不要讓兒子知道這項噩耗，「林信寬的爸爸知道，如果這件事讓信寬知道了，我們損失的不是只有一個球員，而是全隊12名球員」。

因此當8強賽打完後，當全隊還在歡天喜地慶祝的同時，林信寬已背上包包從後門離開，舅舅則早已在門口等著他，當舅舅看到他，話還沒說眼淚就已掉下來，他還一頭霧水，搞不清楚發生了什麼事。

今天季軍戰結束後，林信寬坦言，媽媽的事來得突然，不過他強調：「媽媽一直希望我好好打球，也希望我能拿下最好成績。」而父親也告訴他，媽媽生前最喜歡的就是看他打球，因此說什麼他都要好好打完HBL最後2場比賽。

林信寬是家中長子，下面還有國三與小五的兩個妹妹，他坦言，事發後他沒有太多時間可以傷心，因為他除得準備4強，還得安慰鼓勵兩個妹妹。

柯斐馨說，林信寬母親的事，讓教練團也倍感沉重，就連他們都不知該怎麼面對，何況是未成年的林信寬，不過他強調，「我們感謝林信寬他們一家人的決定，是他們教會我們什麼叫無私，也成就了東山的4強與台中這座城市」。（編輯：唐聲揚）1090308