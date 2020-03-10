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武漢肺炎／首爾爆最大規模群聚感染 客服中心34人確診
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武漢第二批包機10日執行 蘇貞昌：弱勢與防疫優先

最新更新：2020/03/10 10:39
行政院長蘇貞昌（左2）10日在立法院受訪表示，因武漢肺炎疫情滯留湖北台胞第二批包機預定今天執行，政府用盡心力，堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為等三原則，持續不斷溝通後才有共識，但「要安全回到台灣才算」。圖左為行政院副院長陳其邁。中央社記者張皓安攝 109年3月10日
行政院長蘇貞昌（左2）10日在立法院受訪表示，因武漢肺炎疫情滯留湖北台胞第二批包機預定今天執行，政府用盡心力，堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為等三原則，持續不斷溝通後才有共識，但「要安全回到台灣才算」。圖左為行政院副院長陳其邁。中央社記者張皓安攝 109年3月10日

（中央社記者陳俊華台北10日電）因武漢肺炎疫情滯留湖北台胞第二批包機預定10日執行。行政院長蘇貞昌今天說，政府用盡心力，堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為等三原則，持續不斷溝通後才有共識，但「要安全回到台灣才算」。

媒體詢問，包機是否堅持「橫濱模式」，蘇貞昌說，「我們就是我們的模式，沒有什麼其他模式」，就是一樣的三個原則。

立法院會今天邀請蘇貞昌及內閣官員列席，繼續進行施政總質詢。

昨天深夜傳出因武漢肺炎疫情滯留湖北台胞第二批包機預定10日執行，規劃分別由華航及東方航空各執飛一航班，載送400多名台胞。蘇貞昌會前受訪表示，為了讓武漢的國人同胞回來，政府用盡心力，一直堅持要弱勢優先、防疫優先、量力而為，持續不斷溝通，現在漸漸有共識。

不過他說，一切還要等最後有結果時，由指揮中心向國人報告，「要安全回到台灣才算」。

另外，口罩實名制2.0將採網路預購、超商取貨，加上原本的藥局購買並行。其中網購擬定3種方式，包括插卡使用健保卡或自然人憑證，以及不插卡的手機認證，運費在15元以內。

蘇貞昌說，網路購買口罩就像防疫一樣，也有很多專家分工合作、協力幫忙，要讓國人在口罩實名制後，還能有更方便、更有效的方法，讓各界都能滿足，現在運用新科技、網路技術，正在壓力測試，完成後會由指揮中心向外界報告，政府會為國人做最好的打算，一步步推到讓國人滿意、讓有需要口罩的人都能買得到。

媒體追問，昨天壓力測試狀況如何？蘇貞昌笑說，「這個很專業的東西，我不是看得懂」，不過總是希望能很順，有很多專家、年輕人加入，看到台灣的希望與國家的實力，也很感謝製造口罩的人、運送口罩的人、防疫的人，大家一起努力，台灣就會很美麗。（編輯：林淑媛）1090310

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