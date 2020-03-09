武漢肺炎台灣確診維持45例 本土比境外多5例

（中央社記者陳偉婷台北9日電）中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天沒有新增武漢肺炎確診個案，目前45例中，分別為25例本土和20例境外移入。已有15人康復出院。其餘個案病況穩定，持續隔離中。（延伸閱讀：口罩實名制2.0拍板 網路預購超商取貨）

指揮中心指出，針對曾來台的澳洲確診個案，目前已掌握接觸者共421人（148人需居家隔離），已採檢44人，其中7人陰性、37人檢驗中。

另持續追蹤案34（北部醫院群聚）及案39（埃及境外）兩起群聚接觸者健康及採檢情形，案34群聚接觸者共440人，已採檢392人，其中7人陽性（案35至38及案41、42、45）、383人陰性、其餘檢驗中；案39群聚接觸者共69人，共採檢11人，其中1人陽性（案43）、7人陰性，其餘檢驗中。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診8萬735例，較前日新增40例，其中5111例重症，3119例死亡。國際間（含台灣）累計2萬8483例確診病例，分布99個國家/地區；病例數以義大利7375例、韓國7134例、伊朗6566例、法國1126例及德國902例為多；病例中696例死亡，以義大利366例、伊朗194例、韓國50例、美國21例及法國19例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。從國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。（編輯：管中維）1090309