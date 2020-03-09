台個案疑菲確診者感染源 指揮中心：互傳機率低

（中央社記者陳偉婷台北9日電）一名在菲律賓的台籍男子確診武漢肺炎，曾與台灣確診的案44接觸。中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥今天說，案44應為指標病例，是否為感染源有待釐清，但研判兩人互傳機率低。

菲律賓衛生部8日晚間宣布，菲律賓新增4例武漢肺炎確診病例，其中一例是38歲台籍病患，且這名病患曾與回台後確診的台籍男子（案44）接觸。

外界質疑，案44可能在台灣就染病，傳到菲律賓。

但疫情指揮中心監測應變官莊人祥下午受訪時表示，台灣案44在2月28日至3月3日遊菲，3月2日在菲律賓期間發病，3月5日確診。台灣通知菲律賓，其在菲律賓的台籍友人在3月3日發病，3月6日就醫採檢，3月8日在當地確診。

莊人祥說，案44是所謂的「指標病例」，是否為感染源仍有待釐清。由於兩人發病日只差一天，可能性包含暴露於共同感染源造成這起群聚、或案44是感染源傳給他的朋友。

但莊人祥說，兩人的連續發病間隔只差一天，如兩人是人傳人，根據最新研究發現，連續發病間隔的中位數4.0（95%信賴區間3.1-4.9），他認為機率很低。未來可靠基因定序了解案44的病毒株品系來做證據推論。（編輯：管中維）1090309