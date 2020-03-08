醫院護理清潔工因公染武漢肺炎 至少補助35萬

台灣已發生武漢肺炎醫院群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中8日表示，目前染疫的3護理師及醫院清潔人員可獲補助，每人至少新台幣35萬起跳。中央社記者郭日曉攝 109年3月8日

（中央社記者陳偉婷台北8日電）台灣已發生武漢肺炎醫院群聚感染事件，指揮中心指揮官陳時中今天說，醫護因照顧病人受感染，可獲補助。目前染疫的3護理師及醫院清潔人員可獲補助，每人至少新台幣35萬起跳。

目前北部一家醫院發生COVID-19（武漢肺炎）醫院群聚，在病人及其家屬之外，包含一名急診清潔人員、3名護理師也都感染。

疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，如果醫護因直接照顧病人染疫，可獲補償新台幣35萬元。

衛生福利部醫事司長石崇良說，根據執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法，因執行第五類傳染病防治工作，導致傷病、身心障礙或死亡的醫護、警察、消防機關人員及外包人員，可獲補助。

石崇良表示，根據規定，如果導致傷病，可獲35萬元、若輕度身心障礙，可補265萬元、中度身心障礙可補500萬，若重度或極重度可補1000萬，若致死，也是補1000萬。

在2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的和平醫院封院風暴中，醫院清潔工也是疫情受害者，因此這次武漢肺炎疫情從寬認定，醫院清潔工也適用補助。石崇良說，目前染疫的3名護理師和醫院清潔人員都至少可領35萬。由於他們還在隔離住院，待最後的事實認定後，才會核定金額並發放。

第五類法定傳染病包含嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）、新型A型流感、黃熱病、裂谷熱、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症等。（編輯：陳清芳）1090308