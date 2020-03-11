武漢包機一波三折 總統：沒有政治只有防疫考量

負責第2批武漢包機的華航專機10日深夜飛抵台灣，所有乘客在下機後，依序進行消毒及發燒篩檢等防疫檢查。中央社記者郭日曉攝 109年3月11日

（中央社記者葉素萍台北11日電）第二批武漢包機抵台，總統蔡英文今天說，「沒有政治考量，只有防疫考量，這是我們始終堅持的原則」；健康沒有國界，把國人照顧好，才是政府最重要的工作。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，在「防疫優先、弱勢優先」原則下，經歷許多的努力和協調，361位滯留在湖北的國人及家屬，昨天晚上和今天凌晨回到台灣。

她說，感謝雙方參與這一次包機任務的所有執行人員，也感謝疫情指揮中心的調度與安排，尤其是華航機組員、跟隨班機前往武漢的4位醫師和9位護理師以及在停機坪上執行任務的檢疫、醫護、消毒與海關人員。看著最後一位身著隔離衣的旅客住進檢疫所，任務終於完成，大家才好不容易鬆一口氣。

蔡總統表示，為了把滯留在湖北的國人和家屬順利接回，從前置協商、現場工作，一直到回台檢疫措施，由於兩岸雙方對於防護標準的認知落差和不同作為，在實際執行的過程，都顯得一波三折。儘管如此，最後搭乘東航的旅客，也都還是能配合指揮中心的規定，穿戴台灣提供的防護裝備，讓這項任務終於能夠順利完成。

「沒有政治考量，只有防疫考量，這是我們始終堅持的原則」，蔡總統說，溝通和堅持，都是為了國人的健康著想，即便很辛苦，也是必要的過程。就像指揮官陳時中說的，只要有心，再多困難也可以克服。健康沒有國界，把國人照顧好，才是政府最重要的工作。（編輯：郭萍英）1090311