黨政人士：專機一波三折 中國官員刁難防疫人員

（中央社記者葉素萍台北11日電）第二批武漢包機抵台，黨政人士今天說，這次專機任務執行過程一波三折，直到昨天東航班機起飛前，中國官員竟然還百般刁難台灣防疫人員，也導致首班的華航延遲了超過3個小時，第二班次的東航更是過了凌晨才終於起飛。

第二批武漢包機抵台，有媒體報導，中國大陸官媒新華社稱，直到昨天下午運送人數一直在動態變化，最後仍有人未搭機，「湖北省台辦負責人」甚至責怪台灣不同意30餘名遞補名單。

黨政人士今天表示，全世界所有國家從中國撤離人員考量都相同，防疫和保護國人絕對是第一優先，相較各國做法，第一次的武漢包機因中國方面規劃失當，造成首次包機亂象的中國台辦系統，為了推卸責任，在第二次的專機協商過程，也不斷放話，不但辱罵行政院長蘇貞昌說「蘇氏謊言」，更離譜的是，就在我方人員急著為航班防疫忙著溝通的同時，湖北台辦主任卻在深夜以不具名的方式在中國官媒新華社報導上，逐點逐項抹黑台灣。

黨政人士指出，這次專機任務執行過程確實一波三折，台灣對於「弱勢優先」、「檢疫優先」十分堅持，但雙方在防疫標準與檢疫工作有許多認知不同之處，直到昨天東航班機起飛前，中國官員竟然還百般刁難台灣防疫人員，也導致首班的華航延遲了超過3個小時，第二班次的東航更是過了凌晨才終於起飛。

黨政人士表示，昨天台灣飛機抵達武漢天河機場時，準備回家的台灣人都非常期待，也都準備配合檢疫相關工作，包括穿著政府為大家準備的防疫裝備後登上飛機。不過，原訂傍晚5時跟晚間8時可以分批出發的計畫，卻因台辦跟機場人員小動作不斷，讓台灣的隨行醫護人員在執行防疫工作上障礙重重，但台灣醫護人員相當堅持，認為不能讓乘客承擔感染的風險，雙方因此僵持許久。

黨政人士說，到了最後，現場所有台灣人都表示願意配合，彼此間不但互相提醒，也互相傳達要配合防疫指揮中心規定的訊息，中國官員才放棄刁難，最終才讓東航上的機組員與乘客都穿著隔離衣登機返台。

黨政人士進一步指出，過去幾週以來，台辦系統不斷透過微信等社群平台，灌輸滯留武漢的台灣人各種不正確訊息，把國人滯留責任推給台灣「不近人情」，「罔顧台灣人返鄉權益」等。

在昨天二次專機起飛前，許多立場傾中的媒體與部分政治人物，口徑一致設定這是一場「雙方各讓一步」的輿論風向，配合中國論述，抹滅中國一直以來拒絕高規格防疫的印象。黨政人士無奈地說，如果按照前總統馬英九建議，「台灣早就沒有口罩了」。

黨政人士表示，儘管中國與台灣內部親中力量操作不斷，政府團隊仍不慍不火透過執行把鑽石公主號國人接回的任務，奠定「橫濱模式」，甚至香港政府也選擇比照「橫濱模式」處理，最後才讓中國當局不甘不願接受台灣「兩個優先」原則，執行此次專機任務。

黨政人士說，除了第一線執行任務工作人員辛苦徹夜未眠外，府院多名官員也徹夜留守，緊盯整個過程，整體而言，政府團隊按部就班，用專業和堅持，破除中國當局的強力政治操作，也頂住國內超過8成以上反對接人的壓力，比照接回鑽石公主號國人旅客經驗，以「最佳防疫模式」，最終才能讓滯留武漢的台灣人，歷經波折終於能夠回到自己國家。（編輯：黃國倫）1090311