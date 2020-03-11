武漢包機返台 江啟臣：勿讓政治阻礙返鄉道路

第2批武漢包機抵台，擔任國民黨主席的立委江啟臣（圖）11日在立法院接受媒體聯訪時表示，「防疫擺中間，政治放兩邊」，把防疫工作做好，以及能夠將同胞接回到自己的家鄉，這是最重要的。中央社記者范正祥攝 109年3月11日

（中央社記者劉冠廷台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，經過兩岸協調後達成共識，昨天啟動第二批包機，國民黨主席江啟臣今天說，所有包機必須做好完善準備；過程中應尊重專業、對等互惠，不要讓政治阻礙返鄉道路。

第二批武漢包機抵台，指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前共有361人抵台，另有30人遭拒絕登機，但很擔心這些人是否被送往醫院，畢竟醫院環境、隔離條件等都有疑慮。另外，有媒體報導，中國大陸官媒新華社稱，直到昨天下午運送人數一直在動態變化，最後仍有人未搭機，「湖北省台辦負責人」甚至責怪台灣不同意30餘名遞補名單。

針對武漢包機的問題，江啟臣今天上午在受訪時表示，所有包機的工作，必須好好完善準備，過程不管跟哪方接洽，應尊重專業，以對等互惠的方式進行，讓同胞順利回台，不要讓政治阻礙返鄉道路，也不要讓政治成為防疫破口；此時此刻要防疫擺中間，政治放兩邊，中間溝通可再加強，不希望這時候相互指責。

他說，再多的政治口水，受害都是自己的人民，病毒不會分國界，也不分意識形態，任何政治阻撓都可能害到自己，雙方更妥善溝通、準備，讓人民返鄉，他樂見其成。

江啟臣今天下午將首次以黨主席身分主持中常會，媒體關心是否會討論高雄市長韓國瑜的罷免案，他表示，這次是剛出爐中常委第一次的中常會，討論的議題尊重每個中常委提案權益，現場有什麼議題，不預設任何立場，中常會就是讓大家把建議提出，各種議題可能都會有，尤其目前疫情，大家非常關心，包括兩岸包機的部分，以及各縣市執政狀況，甚至未來黨務改革，都是大家關注焦點。

媒體關心同時身兼立委與黨主席，在時間上的調配上是否感到疲累，江啟臣表示，其實還好，早就習慣，過去他也是中常委，也擔任過國民黨立法院黨團總召，過去4年在黨團幾乎年年都是幹部，搭配質詢工作，他也沒有因為擔任幹部而在質詢上有懈怠，現在擔任主席也一樣，有信心將工作做到最好。

此外，外界關心江啟臣的黨務人事布局，他說，還沒有到可以完整對外公布的時候，再給他一點時間，全部底定後，再跟大家報告。（編輯：郭萍英）1090311