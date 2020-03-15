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NBA武漢肺炎第3例 活塞伍德曾和戈貝爾交手也確診

最新更新：2020/03/15 11:14
美媒報導，先前與爵士交手的活塞隊伍德確定染上武漢肺炎，是第3位確診的NBA球員，也是首位非爵士染病球員。（圖取自伍德IG網頁instagram.com/chriswood_5）
美媒報導，先前與爵士交手的活塞隊伍德確定染上武漢肺炎，是第3位確診的NBA球員，也是首位非爵士染病球員。（圖取自伍德IG網頁instagram.com/chriswood_5）

（中央社底特律14日綜合外電報導）NBA在爵士的戈貝爾染上武漢肺炎後全面停賽，他的隊友密契爾稍後也確診；美媒報導，先前與爵士交手的活塞隊伍德確定染病，是第3位確診的NBA球員，也是首位非爵士染病球員。

美國職籃NBA猶他爵士與奧克拉荷馬雷霆一役，11日比賽開始的跳球前，卻突然被取消，事後證實是爵士連兩屆年度最佳防守球員得主戈貝爾（Rudy Gobert）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測呈陽性反應。

NBA在球員出現武漢肺炎確診首例後，宣布本季剩餘賽事無限期暫停，戈貝爾的隊友密契爾（Donovan Mitchell）稍後也證實感染。

今天，運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）指出，底特律活塞的伍德（Christian Wood）確定感染武漢肺炎，成為第3位確診的NBA球員，也是第一位非爵士球員。報導中說，伍德確診，但未出現症狀。

爵士隊球員戈貝爾確診武漢肺炎，是NBA首例。（圖取自twitter.com/rudygobert27）
爵士隊球員戈貝爾確診武漢肺炎，是NBA首例。（圖取自twitter.com/rudygobert27）

爵士與活塞曾在7日對戰，伍德當天拿下30分、11籃板的「雙十」成績，但爵士111比105獲勝。

錄影帶畫面顯示，伍德此役曾多次與戈貝爾有肢體接觸，或是兩人出現面對面的情況。

伍德在活塞把中鋒德拉蒙（Andre Drummond）交易出去後，擠進先發名單中，儘管他是在被紐奧良鵜鶘裁掉後，才和活塞簽下底薪合約重回球場，但他本季平均每場比賽可拿下13.1分、6.3籃板、1助攻。今年球季後，他將成為自由球員，薪資可能會大幅提高。

最近曾和爵士交手的幾個球隊，已經開始做檢測，多倫多暴龍目前沒有人驗出陽性反應，但其他隊還有很多檢驗結果沒有公布。羅德島（Rhode Island）警方已經證實，一名在爵士對上波士頓塞爾蒂克的比賽時獲得簽名的兒童，武漢肺炎的檢測呈現陽性反應。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090315

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