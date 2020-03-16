台北亞都麗緻擬放無薪假 協商中盼員工共體時艱

麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店傳出將實施無薪假，亞都今天回應，縮減工時政策是盼員工共體時艱，仍在與同仁協商，尚未送交主管機關申請。圖為台北亞都麗緻飯店大門口。（圖取自facebook.com/landistaipei）

（中央社記者江明晏台北16日電）繼台中亞緻大飯店熄燈後，麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店傳出將實施無薪假，亞都今天回應，縮減工時政策是盼員工共體時艱，仍在與同仁協商，尚未送交主管機關申請。

繼台中亞緻大飯店熄燈後，麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店傳出將於4月1日起3個月，每個月放6天的無薪假，

亞都今天發表聲明回應，施行縮減工時的前提是必須徵求同仁的同意，希望在與同仁的溝通過程中，能夠使他們了解飯店目前所遇到的困境，十分慶幸地同仁大部分都予以支持諒解，願意共體時艱，如短期內景氣好轉，也將縮短此政策的實施期間，讓所有同仁回歸正常的生活。

截至目前為止，台北亞都仍在與同仁協商中，尚未送交主管機關申請。

亞都指出，年前發生的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重衝擊觀光旅遊產業，尤其以國外商務客與觀光客為主要客源的台北市商務飯店首當其衝，在業績如雪崩般的衝擊下，同業目前皆已擬訂或實行員工縮減工時的各項方案。

亞都指出，飯店除了積極爭取更多住房與餐飲活動推廣所帶來的客源，也在開源與節流雙管齊下，試圖努力維持長久的營運。人力成本始終是服務業占比相當大的支出，因疫情短期內未見曙光，故與相關主管機關進行了解相關實行細則，以期務必符合所有法令規範。

對於採無薪假的政策，亞都強調，是所有企業萬般不願意執行的措施，疫情仍蔓延持續，重創觀光旅館市場，歐美相繼淪陷，國內外消費者均大幅縮減旅遊與各項消費，短期內都會是相當艱困的日子。在此非常時期，需要大家團結一心，才能一同攜手共度難關。

台北亞都也強調，縮減工時實施目前正徵求同仁同意，並無所謂「被迫」情事，也對於部分媒體報導「台中亞緻結束營運並一併收回年終獎金」、「老員工都受到許多莫名的原因而被記過，因而無法拿到退休金」等不實指控嚴正澄清。（編輯：黃國倫）1090316