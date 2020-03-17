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總裁批簽政治檔案 促轉會籲國民黨速移交

最新更新：2020/03/17 17:20
促進轉型正義委員會17日表示，2019年11月審定國民黨通報共4286筆「總裁批簽」為政治檔案，若屆期未完成移歸，將開罰新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
促進轉型正義委員會17日表示，2019年11月審定國民黨通報共4286筆「總裁批簽」為政治檔案，若屆期未完成移歸，將開罰新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（中央社記者游凱翔台北17日電）促進轉型正義委員會今天表示，去年11月審定國民黨通報共4286筆「總裁批簽」為政治檔案，國民黨申請復查後，促轉會12日駁回並要求30日移歸檔案，若期限未完成最高罰500萬元。

促轉會下午發布新聞稿表示，去年11月間審定中國國民黨通報的4286筆「總裁批簽」為政治檔案，國民黨接獲通知後向促轉會申請復查，促轉會3月12日已發函國民黨駁回，並要求30日前將檔案移歸檔案局。

促轉會指出，若屆期未完成移歸，將依照促轉條例第18條第6項規定，開罰新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

促轉會表示，國民黨持有的「總裁批簽」檔案，有3筆在去年5月1日第一階段已被審定為政治檔案，並且移轉檔案管理局保管，檔案數位影像也已公開給大眾應用。

促轉會指出，這次第二階段審定的其餘4286筆為政治檔案，在檔案完成移歸與公開後，將能使各界更清楚了解前總統蔣中正在威權統治時期，身兼政府、國民黨的最高領導人如何鞏固個人地位，及政黨如何涉入政府的決策，也呼籲國民黨應儘速配合將檔案移歸為國家檔案。（編輯：林興盟）1090317

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