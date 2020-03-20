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台積電2天完成填息 股價一度大漲近8%

最新更新：2020/03/20 10:40
晶圓代工廠台積電20日股價表現強勁，盤中一度達新台幣267.5元，大漲7.86%，僅2個交易日便順利完成填息。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電20日股價表現強勁，盤中一度達新台幣267.5元，大漲7.86%，僅2個交易日便順利完成填息。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹20日電）晶圓代工廠台積電今天股價表現強勁，盤中一度達新台幣267.5元，大漲7.86%，僅2個交易日便順利完成填息，為去年每季配息來填息速度第2快。

台積電去年起改為每季配息，第1季現金股利每股2元，於去年9月19日除息，第2季現金股利每股2.5元，於12月19日除息。

因股息占股價不到1%，台積電去年第1季及第2季現金股利除息都順利完成填息，9月19日一開盤即順利完成填息，第2季現金股利填息天數也僅11個交易日。

台積電去年第3季現金股息19日除息，每股配發2.5元，因武漢肺炎疫情嚴峻，市場恐慌氣氛濃厚，加上台積電有1名員工確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），影響台積電除息表現，台積電19日收在248元，跌9.5元，面臨貼息窘境。

隨著中央銀行降息1碼，金融監督管理委員會宣布禁止平盤下放空，國安基金也獲得授權，最快今天就可進場護盤，市場信心恢復，台股一度大漲逾400點，台積電也成為市場資金追逐焦點，股價強勁彈升。

台積電盤中股價一度達267.5元，大漲19.5元，漲幅7.86%，僅2個交易日便順利完成填息，為去年每季配息來填息速度第2快。（編輯：黃國倫）1090320

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