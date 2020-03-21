SBL成力煥涉賭認錯致歉 遭台啤開除

（中央社記者黃巧雯台北21日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒球員成力煥傳出涉賭，成力煥今天在社群網站Instagram認錯致歉，並表達無條件接受球團懲處，台啤球團隨後宣布將其開除。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，新北市日前宣布，新北所有封閉型場館、運動中心以及藝文場館，將先暫停開放2週，原定在板橋體育館進行的SBL賽事，20日起也暫停舉行。

頂著清華大學工程與系統科學系碩士高學歷光環的成力煥，去年參加中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀落選，隨後宣布退休，在台啤延攬下，上半季後段賽事再度回鍋、續披台啤球衣，本季至今出賽3場，場均5.7分。

成力煥今天在Instagram發文說明事情經過，他表示：「昨晚例行訓練完後，與兩名圈外好友相約吃熱炒，後來因為要拿回其中一名朋友日前跟我借的5萬元，因此跟著上樓取錢。」

成力煥強調，「成年人做事敢做敢當」，確實在上去前就知道此地方可能會有德州撲克賭局，但因朋友告知上頭還沒有很多他的其他朋友，自己也抱著「沒那麼嚴重」的糟糕心態就上樓。

「做錯就要認。」成力煥坦言，上樓後，確實因為貪玩，代替朋友玩了幾把牌，後來在警方破門後，他也配合警方搜查與蒐證。

對於因涉入賭局而遭警方逮捕，成力煥也向台啤球隊以及支持的球迷表達歉意，他強調，所有來自球隊的懲處，將無條件接受，並為個人錯誤行為向社會致歉。（編輯：吳協昌）1090321