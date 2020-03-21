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戴資穎全英賽寫紀錄 世界羽聯影片致敬「戴女王」

最新更新：2020/03/21 16:43
世界球后戴資穎4度闖進全英羽球公開賽決賽、3度奪冠。（圖取自世界羽球聯盟世界巡迴賽網頁bwfworldtour.bwfbadminton.com）
世界球后戴資穎4度闖進全英羽球公開賽決賽、3度奪冠。（圖取自世界羽球聯盟世界巡迴賽網頁bwfworldtour.bwfbadminton.com）

（中央社記者黃巧雯台北21日電）世界球后戴資穎4度闖進全英羽球公開賽決賽、3度奪冠，世界羽球聯盟（BWF）臉書粉絲團近日發布影片向戴資穎致敬，並稱呼戴資穎是「戴女王」。

武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續蔓延，戴資穎上週在全英公開賽奮戰之餘，仍不忘加強防疫，包括受訪時堅持自己和記者都須戴口罩，且麥克風需消毒，獲得總統蔡英文稱讚，而戴資穎在結束英國賽事返台後，目前正接受居家檢疫中。

戴資穎今年在世界巡迴賽超級1000系列的全英公開賽，勇闖決賽，最後擊敗勁敵中國女將陳雨菲，拿下個人在全英的第3座金盃，同時也是本季首冠，本週再度重返球后寶座。

戴資穎在全英賽締造紀錄，BWF特別為戴資穎製作影片，並提及她所創下的多項紀錄，包括4度叩關全英賽決賽、3度奪冠，以及10座世界巡迴賽冠軍等。

除了用影片向戴資穎致敬，BWF臉書粉絲團還稱讚戴資穎，「她很棒，她很頑強，她是女王」，並稱呼戴資穎是「戴女王」。（編輯：屈享平）1090321

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