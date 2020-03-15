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戴資穎落實防疫 全英羽賽堅持有條件受訪

最新更新：2020/03/15 12:50
人在英國參加全英羽球公開賽的台灣羽球一姐戴資穎（圖），表明除非受訪時自己和記者都戴口罩，且麥克風先消毒過，否則寧願繳交500美元罰金也不受訪。（中央社檔案照片）
人在英國參加全英羽球公開賽的台灣羽球一姐戴資穎（圖），表明除非受訪時自己和記者都戴口罩，且麥克風先消毒過，否則寧願繳交500美元罰金也不受訪。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北15日電）武漢肺炎在歐洲全面爆發，人在英國參加全英羽球公開賽的台灣羽球一姐戴資穎，表明除非受訪時自己和記者都戴口罩，且麥克風先消毒過，否則寧願繳交500美元罰金也不受訪。

2020全英羽球公開賽今年在英國伯明罕舉行，大會直到賽前最後一天才確定比賽繼續舉辦，不過根據中華羽球代表隊教練透露，大會並未針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）做出具體防疫措施，進場民眾仍不需配戴口罩，入口處似乎也沒看到工作人員在幫球迷量體溫。

中華羽球代表隊總教練蔡佳欣坦言，戴資穎在抵達英國後，就對於疫情全面升溫有些疑慮，也事先溝通希望「有條件」受訪，除自己和記者訪問時都需配戴口罩，彼此需相隔超過1公尺，且麥克風也得事先消毒，否則就算要面臨500美元（約新台幣1萬5205元）罰款，她也不會配合受訪。

蔡佳欣表示，戴資穎表達訴求後，自己也與國家運動訓練中心溝通，並獲得國訓中心高層支持，認為戴資穎防疫意識極佳，不僅懂得保護自己，也懂得保護他人，因此就算BWF（國際羽聯）開罰，也將會幫她代繳罰款。

戴資穎的父親戴楠凱則表示，現在是防疫的非常時期，戴資穎保持健康才有征戰本錢，他也尊重團隊評估與女兒的決定。（編輯：洪學廣）1090315

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