英國防疫計畫鬆散 挨批根本物競天擇

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）英國政府12日宣布最新防疫措施，但內容太過薄弱，幾乎等同「沒有措施」，連學校也不停課。不少旅英台灣人對此表示不滿，直喊這是要物競天擇，讓大家自生自滅。

雖然英國從二次世界大戰就流傳一句「保持冷靜，繼續前進」（Keep Calm and Carry On）的名言，但英國這次應對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情荒腔走板，令人質疑政府是否冷靜過頭，該是時候繃緊神經了。

從2019年冠狀病毒疾病疫情1月傳出以來，全球紛紛動員防疫，但民意調查公司「輿觀」（YouGov）2月28日至3月1日調查2萬1000人發現，英國人在憂心武漢肺炎疫情與防範意識方面，都在10個受調查國家中墊底，僅有5%對疫情感到非常緊張。

這種漫不經心的態度確實是上至政府、下至民間，許多英國人似乎認為疫情是別人家的事，不會燒到自己頭上，令不少旅英台灣人深感憂心。

由於英國文化上不認為戴口罩能有效防治疾病，僅宣導勤洗手，讓許多人即使有口罩也不戴上街，且有人傳出因戴口罩而遭不友善對待。僑民在臉書（Facebook）討論究竟要如何「敲醒」英國人，告訴他們防治的重要性。但成效不佳，即使到今天，走在街上看到戴口罩的人依舊屈指可數。

英國3月初迎來一批確診人數大爆發，每天50、60例急遽攀升，政府終於緊張起來，召開緊急應變小組商討對策。

然而，英國首相強生（Boris Johnson）12日在會商後宣布的對策令許多人驚訝。儘管專家在記者會上坦承英國可能有5000至一萬人染病，只是沒有確診，但政府僅要求出現「新發生、持續的」咳嗽或高溫症狀的人先行自我隔離7天，並希望老年人不要太常外出，其他配套政策可說是零。

憤怒網友製作對比圖，顯示疫情爆發的歐洲各國應變措施中，只有英國「不封閉學校」、「不關閉餐廳」、「不全面禁止體育賽事」、「不禁大型集會」，也沒有旅遊禁令，根本是「全無」措施，簡直是「特立獨行」。

強生在記者會上說「許多人可能要準備失去摯愛的親友」，甚至表示如果有疑似症狀不必再打電話到公立的「國家醫療保健服務」（NHS）專線，可以自行到網路上找相關資訊。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）則說，疑似感染者不會接受新型冠狀病毒篩檢，檢測會以已住院者優先。

這些發言引發旅英台灣人社團憤怒與恐慌，紛紛大罵這根本是讓人求助無門，「是要物競天擇，讓人自生自滅嗎」，更有人諷刺「差點忘了，達爾文就是英國人嘛」。許多人討論是否該回台灣「避風頭」，認為英國簡直待不下去。

在強生宣布這些「沒有對策」的對策後，媒體開始討論政府雖然沒明講，但背後用意其實是要讓大多數民眾染病，然後可以免疫，採行極危險的防疫策略。

在強生12日召開記者會2天後，英國的2019冠狀病毒疾病死亡人數在24小時內增加10人，累計達21人，確診病例1140例，包括一名母親與她的新生兒。

強生至今抗拒採取嚴厲措施，認為「還不到時候」，但已有超過50萬民眾請願要求停課。許多大學已自行停止授課，或改成線上教學，並改變考試方式。牛津大學有6名學生確診，但政府沒有下令，學校迄今仍未停課。

不過，由於許多專家出面批評英國政策太過鬆散，是拿人命開玩笑，翻倍的死亡人數也讓強生備受壓力，據傳英國政府下週將宣布提升防疫計畫，禁止群眾集會，但是否會有其他措施仍不得而知。

雖然專家表示，英國距離義大利式的大爆發還有4週，但英國政府若持續無作為，誰也不知道那一天會不會提早到來。（編輯：郭中翰）1090315