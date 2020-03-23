SBL停賽不到一週 籃協覓得新場地25日復賽

中華籃協秘書長李一中23日說，由於籃協已在新北市覓得新場地，將於25日開始於新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行補賽。圖為19日晚間板橋體育館進行的超級籃球聯賽（SBL）賽事。中央社記者張新偉攝 109年3月19日

（中央社記者龍柏安台北23日電）中華籃協秘書長李一中今天說，由於籃協已在新北市覓得新場地，為避免SBL賽事暫停衍生更多問題，因此將於25日（週三）開始於新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行補賽。

新北市長侯友宜上週宣布，未來2週所有新北市封閉型場館將暫停開放，也導致第17季SBL超級籃球聯賽賽事受到波及，籃協也在上週宣布賽事將暫停2週。

李一中受訪時表示，SBL延賽包括洋將的費用、球團、轉播商、執行單位甚至與籃協都會受影響，在宣布停賽後，籃協就開始尋覓其他合適場地，最後也找到晧宇國際，「主要是對方也很幫忙，其實這段時間場地早已租借出去，但為了我們還是排除萬難，把場地空出來借我們使用」。

今天籃協召開會議，邀請球團代表、轉播商等代表商討補賽事宜，李一中表示，5支球團代表都有派員出席，大家也一致同意復賽決定。

根據籃協公布的賽程，25日下午5時起將由台灣啤酒與台灣銀行打頭陣，接下來將在7天內補完2週賽事。

台銀總教練陳國維在得知補賽消息後，則有些無奈，他透露聯盟宣布賽事暫停後，已修改訓練計畫，「今天我們才做完超負荷訓練，如今要面臨7天6場比賽的挑戰，我們也真的不知道怎麼辦」。（編輯：唐聲揚）1090323