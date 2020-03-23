更多編輯台推薦新聞：
劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕
娛樂

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家
國際

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請
生活

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請

法國進入衛生緊急狀態 首位醫師自願救人染疫亡
國際

法國進入衛生緊急狀態 首位醫師自願救人染疫亡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中職4/11開幕戰確定了 史上首度閉門比賽
首頁 / 重點新聞

SBL停賽不到一週 籃協覓得新場地25日復賽

最新更新：2020/03/23 18:08
中華籃協秘書長李一中23日說，由於籃協已在新北市覓得新場地，將於25日開始於新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行補賽。圖為19日晚間板橋體育館進行的超級籃球聯賽（SBL）賽事。中央社記者張新偉攝　109年3月19日
中華籃協秘書長李一中23日說，由於籃協已在新北市覓得新場地，將於25日開始於新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行補賽。圖為19日晚間板橋體育館進行的超級籃球聯賽（SBL）賽事。中央社記者張新偉攝　109年3月19日

（中央社記者龍柏安台北23日電）中華籃協秘書長李一中今天說，由於籃協已在新北市覓得新場地，為避免SBL賽事暫停衍生更多問題，因此將於25日（週三）開始於新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行補賽。

新北市長侯友宜上週宣布，未來2週所有新北市封閉型場館將暫停開放，也導致第17季SBL超級籃球聯賽賽事受到波及，籃協也在上週宣布賽事將暫停2週。

李一中受訪時表示，SBL延賽包括洋將的費用、球團、轉播商、執行單位甚至與籃協都會受影響，在宣布停賽後，籃協就開始尋覓其他合適場地，最後也找到晧宇國際，「主要是對方也很幫忙，其實這段時間場地早已租借出去，但為了我們還是排除萬難，把場地空出來借我們使用」。

今天籃協召開會議，邀請球團代表、轉播商等代表商討補賽事宜，李一中表示，5支球團代表都有派員出席，大家也一致同意復賽決定。

根據籃協公布的賽程，25日下午5時起將由台灣啤酒與台灣銀行打頭陣，接下來將在7天內補完2週賽事。

台銀總教練陳國維在得知補賽消息後，則有些無奈，他透露聯盟宣布賽事暫停後，已修改訓練計畫，「今天我們才做完超負荷訓練，如今要面臨7天6場比賽的挑戰，我們也真的不知道怎麼辦」。（編輯：唐聲揚）1090323

延伸閱讀
中職4/11開幕戰確定了 史上首度閉門比賽美疾管中心建議暫停大型活動 NBA復賽恐遙遙無期日職可能再延後開打 目標4月24日不排除延至5月
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報