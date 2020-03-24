振興方案卡關 美股再挫582點創3年多來新低

美股道瓊指數23日再跌582點，創3年多來新低，未擺脫上週慘跌17%的陰影。圖為戴口罩的民眾走過紐約證券交易所。（中新社提供）

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）武漢肺炎疫情衝擊美國經濟，聯準會雖宣布將無上限購債，振興方案在國會卡關仍令投資人忐忑。美股道瓊指數今天再跌582點，創3年多來新低，未擺脫上週慘跌17%的陰影。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，全美約1/3人口禁足在家，經濟活動幾近停擺，失業人數激增。在民主黨反對下，總額估達2兆美元的經濟刺激方案24小時內兩度在聯邦參議院闖關失敗，無疑向投資人澆了一盆冷水。

美股開低走低，道瓊工業指數盤中一度跌近1000點，尾盤稍有起色，終場重挫582.05點，跌幅3.04%，收在18591.93點，創2016年11月以來新低。標準普爾500指數下跌67.52點，跌幅2.93%，收在2237.4點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫18.84點，跌幅0.27%，收在6860.67點。

道瓊指數30檔成分股走勢分歧。聯合技術公司（UTC）與雪佛龍（Chevron）分別重挫9.2%、8.7%，表現最糟；英特爾（Intel）股價則在晶片股旺盛買盤帶動下大漲8.2%。

今年市值蒸發約2/3的波音（Boeing）股價飆漲11.2%。這家航太巨擘流年不利，還未走出波音737 MAX停飛陰影，武漢肺炎疫情又重創國際航空業。但高盛集團（Goldman Sachs）最新報告表示波音有足夠資金熬過難關，波音宣布暫時關閉西雅圖地區工廠後股價更直線飆升。

蘋果公司（Apple）股價續挫2.1%，近4個交易日跌幅逾11%。受武漢肺炎改變民眾生活型態加持，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）股價勁揚3.1%，影音串流業者網飛（Netflix）飆漲8.2%。

晶片股一吐悶氣，費城半導體指數猛漲3.36%。台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.6%。

隨著武漢肺炎疫情惡化，全球經濟前景烏雲密布，美股2月創歷史新高後迅速回檔。短短一個月時間，道瓊指數與標普500指數就從歷史高點拉回逾30%，深陷空頭格局。上週兩項指數分別大跌17%、15%，創2008年10月以來最糟單週表現。

聯邦準備理事會（Fed）再度加碼救市，今天宣布資產收購計畫規模無上限，甚至將收購投資等級公司債券，用盡一切力量防止武漢肺炎引爆系統性金融危機。

投資人則更期盼美國政府灑銀彈救經濟，但聯邦參議院民主黨議員不滿刺激方案重企業、輕勞工，昨晚在程序投票中擋下，美股指數期貨一度重挫5%，觸發熔斷機制。這項方案今天下午再度在聯邦參議院闖關失敗，拖累美股午盤表現。

全球多國以犧牲經濟換取有效防疫之際，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，世界經濟恐陷入和全球金融海嘯時期一樣嚴重的衰退，甚至更糟，但她預期明年經濟會逐步復甦。

高盛上週預期，美國第2季經濟折合年率將負成長24%。摩根士丹利（Morgan Stanley）更悲觀，預期美國第2季經濟將萎縮30%，失業率衝上13%，都將寫下美國近代最糟紀錄。

紐約證券交易所（NYSE）上週傳出2名人員確診感染武漢肺炎，今天是因應疫情關閉交易大廳、全面採用電子系統的首個交易日。

紐約證交所總裁康寧漢（Stacey Cunningham）在推特發文說，這是紐約證交所228年歷史上首度在照常開市情況下關閉交易大廳，用意是維護相關人員安全。即使這波危機導致市場行情劇烈震盪，美股仍須照常開盤交易，全面改採電子系統是審慎之舉。（編輯：張佑之）1090324