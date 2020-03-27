警政署長陳家欽遭移送 內政部：當天即向政院報告絕無內鬥

（中央社記者王承中、溫貴香台北27日電）警政署長陳家欽遭移送，媒體報導涉及內鬥。內政部今天表示，徐國勇無權干涉政風處調查或更改移送公文，移送當天就立即向行政院長蘇貞昌報告，絕對沒有所謂內鬥。

陳家欽遭檢舉用人唯親，造成警界士氣不振，內政部政風處介入調查後，日前將全案依偽造文書罪移送台北地檢署偵辦。有媒體報導指出，政風處是接獲徐國勇指示或同意開啟調查，而徐國勇也未立即向總統蔡英文及蘇貞昌呈報，讓蘇貞昌震怒。

總統府發言人張惇涵晚間表示，並無報導所提的向總統報告的情事，對於臆測的新聞，總統府也沒有評論。目前防疫工作繁重，政府部門皆應心無雜念，全力做好防疫工作。

內政部晚間發布說明指出，政風單位移送調查，徐國勇在當天即透過行政院長辦公室主任向蘇貞昌報告。

府院人士表示，防疫期間，就是希望各個機關首長都在崗位做好防疫分工的職責，目前沒有討論人事相關問題。

內政部表示，因為政風業務屬於一條鞭，業務為法務部主管，徐國勇對政風處的移送公文沒有權力去更改內容，只能依政風處陳報，以內政部公文名義函送，若拒絕，政風處仍依法可逕行移送，反而變成內政部袒護，將引起不必要的爭議。因此，徐國勇依政風處陳報，以內政部名義函送，由法務部、廉政署及監察院調查。

內政部指出，靠北警察的Line群組已就陳家欽違法升官之事，討論了一段時間。因群組屬於封密性群組，徐國勇無從得知。週刊大篇幅報導，內政部才知道此事，政風處即進行調查。內政部同時接獲甚多檢舉函，內容涉及有另三位警官違法升官，檢舉內容非常具體，政風處依法進行調查。

內政部表示，政風單位屬於一條鞭制度，其人事和業務皆直屬法務部廉政署，因此，調查的過程及內容，依法徐國勇也不得干涉，更不能不准政風單位調查。

內政部指出，政風處調查中，立委林思銘對陳家欽違法升官案提出質詢，並要求就此案偽造文書嫌疑進行調查，當時徐國勇即回答，此案政風處已經在主動調查，部長不介入。在政風處調查過程中，陳家欽從未向內政部報告過遭調查的內容。因政風處業務有其獨立性，部長不宜干涉，所以徐國勇不宜向政風處探尋調查內容及結果。

內政部表示，警政署為治安機關，工作極為辛苦，內政部與警政署同心維護治安，立場一致，絕對沒有所謂內鬥。（編輯：紀淑芳）1090327