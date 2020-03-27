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遭函送檢方偵辦 陳家欽：絕無不法

最新更新：2020/03/27 18:52

（中央社記者劉建邦台北27日電）警政署長陳家欽遭檢舉用人唯親，內政部政風處介入調查，日前全案依偽造文書罪函送台北地檢署偵辦，成為史上首位被函送檢廉的警政署長。陳家欽今天說，光明磊落、絕無不法。

內政部、監察院等機關日前接獲檢舉，陳家欽批准3名秘書「假請調」到刑事局，但3人占刑事局缺，仍繼續在署長辦公室工作；3人再透過「假海選」，由陳家欽圈選原地升官。另外，陳家欽也曾破格提拔酒駕的親信張博鈞，事後引發爭議而註銷該人事案。

內政部接獲檢舉後，指示政風處調查，日前把全案依偽造文書罪函送台北地檢署，北檢已分案指揮廉政署偵辦。

內政部警政署今晚發布澄清稿表示，陳家欽提到，光明磊落、絕無不法。

澄清稿指出，有關內政部政風處以署長辦公室秘書3人涉偽造文書罪嫌函請台北地檢署偵辦，是對警察機關徵調流程與人事作業慣例誤解所致，人事作業均依警察人員陞遷辦法等相關法令及歷任署長慣例辦理，符合署長室秘書幕僚用人功能、專業及專長原則，絕無不法情事。

陳家欽表示，正值防疫關鍵期間，全體警察不分晝夜全心全力投入防疫工作，將堅守崗位帶領警察做好防疫及治安工作，守護國人健康及全力維護治安，坦蕩靜待調查、還他清白、導正視聽。（編輯：吳協昌）1090327

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