蘇貞昌約見陳家欽 指示堅守崗位司法證明清白

（中央社記者趙麗妍台中28日電）行政院長蘇貞昌今天說，部長移送法辦署長是從未有過的重大事件，他心頭沉重，昨已約見陳家欽並指示兩點，一是堅守崗位，在疫情嚴峻下，帶領警察人員做好防疫及治安，二是坦然面對，用司法程序證明清白對錯。

蘇貞昌今天視察台灣菸酒公司台中酒廠時，對於警政署長陳家欽遭移送案，做上述表示。

蘇貞昌表示，這件事他心頭很沉重，內政部長徐國勇移送法辦內政部警政署長，這是從未有過的重大事件。如果部長覺得署長不適任，應該告訴他，「也可以直接把他拉下來或調整職務」，但過去這段時間，「從來沒跟我講」，直到移送法辦當天晚間8時多才致電給他辦公室主任，稱「因為忙，忘了向院長報告」，竟是這樣的理由。

他說，第2天是收到簡訊稱是不為重蹈前最高法院檢察署檢察總長黃世銘洩密案覆轍，認為不宜向上級長官報告。

蘇貞昌表示，他特別找法學專業的行政院政務委員羅秉成瞭解，其實政風所屬法務部廉政署組織法明定，政風人員非檢察官或司法警察官，沒司法調查權，政風調查只是行政調查，非刑事偵查，沒有偵查秘密不公開的事，且看昨天內政部聲明，又變成政風一條鞭，「這是第3次改口」。

他說，當疫情嚴峻的此時此刻，國人同胞一定看不懂為什麼這樣亂，一定也不樂見這樣亂。

蘇貞昌指出，他昨天已找陳家欽，並指示兩點交代，一是堅守崗位，在疫情嚴峻下，帶領七萬多警察人員，做好防疫治安，二是坦然面對，長官這樣處理，進入司法，用司法程序來證明清白及對錯。

陳家欽遭檢舉用人唯親，造成警界士氣不振，內政部政風處介入調查後，日前將全案依偽造文書罪移送台北地檢署偵辦。有媒體報導指出，政風處是接獲徐國勇指示或同意開啟調查，而徐國勇也未立即向總統蔡英文及蘇貞昌呈報，讓蘇貞昌震怒。（編輯：卞金峰）1090328