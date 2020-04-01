美股道瓊下挫410點 單季大跌23%創33年來最糟

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美股今天尾盤表現疲弱，道瓊指數終場下挫410點，季線跌幅達23%，創33年來最糟單季表現。受武漢肺炎疫情衝擊，美股本季從歷史高點迅速崩落，陷入多年罕見的劇烈震盪。

道瓊工業指數早盤一度漲逾150點，午盤表現不振，終場下跌410.32點，跌幅1.84%，收在21917.16點。標準普爾500指數下挫42.06點，跌幅1.6%，收在2584.59點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌74.05點，跌幅0.95%，收在7700.1點。

道瓊指數本季大跌23.2%，創1987年以來最糟單季表現；標普500指數季線重挫20%，為2008年以來最大單季跌幅。兩項指數3月分別下挫13.7%、12.5%，都創下2008年以來最差單月表現。

標普500指數金融類股今天重挫3%，是地產與公用事業以外表現最糟的族群。花旗集團（Citigroup）股價重挫4.5%，美國銀行（BofA）與摩根大通（JPMorgan Chase）跌幅都達3.7%。

美國聯邦準備理事會（Fed）為支撐受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情威脅的經濟，3月兩度緊急降息，將基準利率降至趨近於零。在市場利率降低壓縮利潤的情況下，銀行股賣壓沉重，今年首季摩根大通股價大跌35%。

能源股是另一塊重災區。隨著武漢肺炎削弱全球能源需求、沙烏地阿拉伯與俄羅斯打起油價戰，油市供需失衡加劇，國際油價面臨每桶20美元保衛戰，埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）本季股價跌幅分別達46%、40%。

蘋果公司（Apple）股價今天下跌0.2%，本季跌幅達13.4%。

3個月前，全球金融市場景況截然不同。當時美中首階段貿易協議逐漸成形，眾多金融機構看好全球經濟加速成長，聯準會等國際各大央行有望維持利率不變一段時間。許多投資人始料未及，1月自中國向外蔓延的武漢肺炎疫情攪亂一池春水。

美股2月中旬攻上歷史高點時，投資圈仍普遍預期疫情對經濟損害有限。結果歐美疫情迅速惡化，愈來愈多地區為防疫而犧牲經濟，要求民眾減少外出、強迫大量商家停業，全球經濟瀕臨衰退，投資人急忙拋售股票等高風險資產。

美股從歷史高點迅速下探，到了3月中旬，3大指數都從前波高點回檔逾20%，長達11年的史上最長多頭行情告終，盤勢波動愈來愈劇烈。道瓊指數23日跌至3年多來最低點，隨後反彈近18%，後市如同疫情充滿不確定性。

有「新債券天王」稱號的雙線資本公司（DoubleLine Capital）執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）今天透過網路直播表示，疫情引爆的賣壓尚未結束，他認為美股已進入阻力區，加上市場運作失靈，大盤會再破底，接著形成更持久的底部。

全美疫情持續升溫，武漢肺炎確診病例已突破18萬例、逾3800人死亡。美國總統川普29日宣布，保持社交距離的防疫方針將延長到4月底，意味他已放棄復活節大規模復工的目標。

部分華爾街分析師預期，美國第2季經濟將大幅萎縮，第3季隨疫情降溫而迅速反彈，形成V型復甦。岡拉克直言這種看法「太過樂觀」，並說經濟預測如果沒顯示美國今年國內生產毛額（GDP）負成長，都令人高度存疑。（編輯：韋樞）1090401