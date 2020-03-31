紐約武漢肺炎死亡破千 美軍醫療艦抵曼哈頓馳援

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）紐約州武漢肺炎死亡人數突破1000大關，單日新增253死，創疫情爆發以來新高。即使美軍醫療艦安慰號抵達曼哈頓減輕醫院負擔，州長古莫仍呼籲全美醫護人員赴紐約支援。

根據紐約州政府最新數據，全州確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）增加近12%，達6萬6497例；累計1218人死亡，日增26%。紐約為美國疫情重災區，確診與死亡人數都占全美近45%，古莫（Andrew Cuomo）警告疫情還會惡化。

古莫今天簡報提及紐約州為何儲存呼吸器等醫療物資時說：「如果你等風暴襲擊才準備，那就太遲了，你必須在風暴襲擊前準備好。疫情達高峰就代表風暴來襲，你怎麼知道疫情達到高峰？你無從得知。」

紐約州政府預估，疫情將在2至3週內達到高峰，屆時估計需要多達14萬張醫院病床、4萬個加護病房床位，遠高於現有容量。紐約市公立醫院近期承受極大壓力，皇后區埃姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）人手與物資不足，上週曾單日13人死於武漢肺炎，引起美國總統川普關切。

古莫說，紐約疫情並非異常現象，隨著病毒廣泛傳播，美國所有地方都會淪陷。他向全美醫護人員喊話，期盼更多人到紐約加入抗疫行列，「幫助紐約，我們現在受創最嚴重」。

紐約州政府已要求醫院擴增容量至少50%，並在曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）等地搭建臨時醫院。與此同時，擁有1000張病床的安慰號（USNS Comfort）上午駛進紐約港，協助紐約地區醫院騰出更多床位治療武漢肺炎患者。

安慰號擁有1200名醫護人員，2001年911恐怖攻擊事件後曾進駐紐約，當作救難人員浮動基地，這次將收治非武漢肺炎患者。美軍另一艘醫療艦仁慈號（USNS Mercy）上週已抵達洛杉磯執行類似任務。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說，安慰號有如紐約市新增一座醫院，艦上750張病床將立即投入使用，見到軍方馳援有鼓舞人心的作用。

但他坦言，紐約市醫療系統仍需要更多支援。疫情爆發初期，全市約2萬張病床可收治病患，到了5月初，估計需要超過6萬張病床，相當於新增40艘安慰號。

美國武漢肺炎疫情迅速升溫，上週躍居全球確診總數最多的國家。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過76.6萬人感染武漢肺炎、逾3.6萬人喪命；全美確診病例已突破15.3萬例、至少2828人死亡。

川普原本希望在復活節重啟大規模停擺的經濟，如今態度轉變，昨天宣布延長保持社交距離的防疫方針至4月底。紐約州22日起要求所有非民生必需企業員工待在家的行政命令也延長，至少實施到4月15日，之後將每兩週評估一次。（編輯：張佑之）1090331