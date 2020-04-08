台南老藥師穿紙尿布代售口罩 黃偉哲慰問關懷

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市中西區千代藥局72歲藥師陳盈舟不畏尿失禁，執意穿紙尿布代售口罩，台南市長黃偉哲今天帶著新鮮食材前往慰問，直說「對不起，我們來晚了」，希望所有藥師都要注意健康。

武漢肺炎肆虐（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），陳盈舟穿紙尿布代售口罩的事蹟，透過台南市藥師公會日前的探訪而揭露，他當時說，「我還可以做，反正穿著紙尿布，可以直接尿下去」。

原來陳盈舟有泌尿道系統的疾病，半年前手術動刀後，還是有尿失禁的問題，陳盈舟乾脆穿著紙尿布上工。不過，代售口罩的工作量及壓力都不小，陳盈舟還是有點撐不住，但他表示，國家需要藥師幫忙，他為什麼不能多做一點。

看到黃偉哲來訪，陳盈舟說，不願看到民眾因買不到口罩而沮喪，他常延長營業時間，也謝謝各界對他的關懷和鼓勵。

黃偉哲則表示，陳盈舟積極投入口罩配售，滿腔熱血的職人精神，令人感動敬佩，政府明天將實施新的口罩領售制度，除藥局、超商，還要開闢電商通路，讓民眾購買口罩管道更多元，也能自行選擇最方便的方式和時間取得口罩。

黃偉哲說，政府希望減輕社區藥師面臨的大量工作負擔，他期許新的口罩領售制度，讓社區藥師工時恢復正常，也讓社會秩序維持正常運作。

黃偉哲今天率領市府防疫團隊探望陳盈舟，還送上台南在地新鮮食材慰勞；黃偉哲同時呼籲持慢性病連續處方箋的市民，就近在社區健保藥局領藥，減少舟車勞頓，更可避免出入醫療院所，降低感染風險。（編輯：陳清芳）1090408

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