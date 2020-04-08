罷韓二階段連署查對結果送達 中選會：依法處理

中選會8日收到高雄市選委會針對罷韓二階段連署書的查對結果。圖為罷韓團體3月9日將完成造冊的二階連署書遞交高雄市選委會。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北8日電）中選會今天收到高雄市選委會針對罷韓二階段連署書的查對結果。中選會副主委陳朝建表示，後續將依法處理，暫定17日召開委員會審議。中選會依法辦理選務，會兼顧選務防疫事宜。

高雄市選舉委員會昨天召開委員會議，審查通過罷免市長韓國瑜的二階連署書。罷免連署書剔除重複或資料不全者，有效份數是37萬7662份，已超過罷免門檻的22萬8134份，高雄市選委會主委陳雄文昨天表示，整理相關資料後會將連署人名冊送中選會。

據了解，高雄市選委會的連署人名冊查對結果，已在今天下午約5時送到中選會。陳朝建受訪表示，後續將依法處理。

陳朝建指出，中選會在收到高雄市選委會函送的查對結果後，依法須召開委員會議審議，目前暫定17日召開委員會，會依法審議。若本案經審議而確定成案並依法公告，依法應於審定公告成立後20天起至60天內請高雄市選委會辦理投票。

陳朝建表示，中選會、高雄市選委會將依法辦理選務，也會針對目前疫情嚴峻的當下，兼顧選務防疫事宜的辦理，若中央流行疫情指揮中心有相關措施調整，中選會也會依法配合。（編輯：郭萍英）1090408