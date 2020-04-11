傳芬蘭拒收台灣口罩 外交部：報導不實

（中央社記者陳韻聿台北11日電）媒體報導，芬蘭政府因顧及中共態度，拒絕接受台灣援贈口罩等防疫物資。外交部今天說，相關報導不符事實，芬蘭政府早已表示僅以採購方式籌備防疫物資，台灣也未接獲援贈請求。

媒體報導，芬蘭國會議員卡爾納（Mikko Kärnä）痛批政府刻意拖延台灣捐贈的20萬片口罩及呼吸器，懷疑是受到中方施壓。卡爾納9日更在推特發文呼籲芬蘭外交部作正確決定，接受援助。他還說，打心底感謝台灣對芬蘭的同情共感。媒體報導，卡爾納曾接洽台灣駐芬蘭代表處。

外交部發言人歐江安下午嚴正澄清，相關報導不符事實，芬蘭政府早已公開表示，所需防疫物資僅以採購方式籌備，因此台灣政府並未接獲援贈請求。

歐江安說，台灣目前並未將芬蘭納入第二波國際人道行動的口罩援贈對象。

歐江安指出，個別友台芬蘭國會議員曾表達希望台灣能援贈口罩，但議員需先與政府溝通，取得內部共識。

外交部重申，台灣在不影響國內防疫準備的情況下，才會援贈他國口罩，目前口罩限制出口政策未改變，若芬蘭政府提出需求，外交部將就援贈方式與芬蘭等相關方面進行研議。

知情人士指出，芬蘭駐台代表處近一個月曾透過不同管道，表達在台「採購」口罩、防護衣等防疫物資的需求，目前已有一家口罩機台廠商向代表處報價。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，台灣1日宣布啟動第一波國際援助，援贈歐洲11國、美國及友邦共1000萬片醫療級口罩，9日更進一步宣布啟動第二波防疫援外，將援贈北歐及中東歐地區歐盟會員國等國家地區600萬片口罩。外交部9日表示，具體是哪些國家受贈，尚與各國協商中。

中共近期也啟動防疫大外宣，向各國輸出多項防疫物資，但屢傳品質不佳。芬蘭政府8日表示，向中方採購的200多萬片外科手術用及防護型口罩都不符醫院使用標準。（編輯：鄭雪文）1090411