傳減薪 瓦城：部分門店調整營業時間減少加班

（中央社記者吳家豪台北13日電）媒體報導，泰式連鎖餐飲業者瓦城遭員工爆料減薪，瓦城今天發表聲明回應，4、5月部分門店調整營業時間並減少加班，若員工有加班需求，仍會發放應有加班費，將與員工溝通取得理解。

蘋果日報引述不具名的瓦城員工說法指出，薪資原本就包含加班費，公司扣除加班費形同減薪，讓很多員工措手不及；且瓦城已重新擬定勞動契約，不簽的員工就是不配合公司政策，可能需離職。

對此，瓦城泰統集團發表聲明指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，整體餐飲產業面臨前所未有的衝擊，瓦城泰統集團因應疫情影響，並響應政府清明假期後防疫措施，呼籲大眾減少外出以及餐廳保持「社交距離」規範，同步因應營業量體的降低，於4月至5月針對部分門店進行營業時間調整，並減少員工加班；針對實際營運狀況若有加班需求的員工，一律如實發放應有的加班費。

瓦城泰統集團表示，若造成員工誤解，將由人資單位逐一再與員工溝通，盡全力取得員工理解，並強化公司內部宣導；同時，面對嚴峻的挑戰，期望員工能理解公司絕對以保障員工工作權益為目標，期望大家共體時艱。（編輯：蘇志宗）1090413