警踹拒檢少年頭 綠黨遞狀告發另連署要求究責

新北市陳姓員警執法過程用腳踹遭取締無照駕駛的少年頭部，引發熱議。綠黨秘書長張竹芩（右）、副秘書長李菁琪（左）14日到新北地檢署遞狀告發涉案員警。中央社記者葉臻攝 109年4月14日

（中央社記者葉臻新北14日電）新北市陳姓員警因為用腳踹遭取締無照駕駛的少年頭部，引起熱議；綠黨秘書長張竹芩今天率員至新北地檢署遞狀告發涉案員警，綠黨也發動連署要求警政署對涉案員警究責。

張竹芩今天上午偕同綠黨副秘書長李菁琪，至新北地檢署遞狀告發涉案員警凌虐人犯罪、重傷害未遂罪及恐嚇危安罪。

張竹芩接受媒體聯訪時表示，案發時間是4月7日，遲至今天才進行告發，是因為看見新北市政府警察局長陳檡文，竟然在12日下午親自到中和分局慰勉當事員警，引起民怨。

除了告發之外，綠黨12日晚間也開始發動連署，要求警政署對涉案員警究責，至今約有2000餘人加入，其中包括警察。

張竹芩強調，告發涉案員警並不是要打擊員警士氣，警察的工作很辛苦，但不能作為不依法執法的藉口，警察跟人民可以互相信賴的社會才是安全的社會，而濫權行為會破壞這種信任，對社會安全是種威脅。

新北市政府警察局中和分局國光派出所員警，4月7日深夜執行路檢勤務時，圍捕一輛拒絕攔檢、逆向逃逸的轎車，駕駛是一名未成年的鄭姓少年，車上還載有另外3名少年。

警方執法過程中，一名陳姓警員以腳踹趴著的少年頭部，遭現場住戶質疑執法過當，另有員警與住戶發生爭執；中和警分局將踹少年頭部的陳姓員警予以申誡2次行政處分，新北市長侯友宜也肯定警分局作法。

不過，陳檡文在12日下午致贈慰問品給陳姓員警的行為引起網友不滿，對此新北市警局表示，是對員警賞罰並行；新北地檢署表示，已依公務員假借職務上機會傷害罪，分他字案辦理。（編輯：張銘坤）1090414