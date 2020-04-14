紓困條例追加預算 朝野協商無共識擬16日再談

（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院長游錫堃今天再度召集朝野協商，討論行政院等提出的紓困特別條例修正草案；藍綠立委就國民黨團主張排富發1000億元現金紓困議題唇槍舌戰，會議在中午12時左右結束，未有共識。

民進黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪說，有拜託游錫堃是否16日下午再召集協商，17日也還有整天，而這是一個講道理的時代，不同政治主張應該要好好談，希望國民黨要好好思考，問題總要解決，「現在球在國民黨身上，不可能永遠抵制」，希望17日能夠處理（修正案）。

柯建銘也說，如果16日院長召集協商，關鍵條文只剩1條，大家各有不同的政策立場與主張，那就院會處理，這樣才是一個新國會、理性時代抬頭，否則國民黨會進退失據，他們自己要好好想清楚。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日上午加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，全案送立法院審查。

此外，時代力量立法院黨團、國民黨立委曾銘宗等人也分別提出特別條例修正草案。

游錫堃昨天召集朝野協商討論上述議案，在場立委對於追加特別預算金額以及是否要直接發現金補助等議題有歧異，未達成共識，游錫堃今天再度召開協商。

協商在上午10時35分開始，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安率先發言，並指民進黨扭曲他們要發1000億元現金紓困的主張；蔣萬安拿著手板說明指出，這1000億元是根據綜合所得稅級距等排富後發放，民進黨卻說這沒有排富標準，並在網路上發文扭曲、惡搞，這不是事實。

國民黨立法院黨團總召林為洲則說，會提出這項主張，主要是避免掛一漏萬，而1000億元的排富標準，包括所得稅率0%每戶發2萬，所得稅率5%每戶發1.5萬元等，讓需要幫助的人獲得紓困，預計有1791萬人受惠。

林為洲強調，未來立法院會怎麼處理，「我們都接受」，大家只要把訴求講清楚，讓人民來做裁判，但絕對不要扭曲別人的意思。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則說，行政院提出的救急、救困資料，有提出書面資料，並放在協商桌上，但國民黨團提出的表（排富標準）沒有放在協商桌上。

柯建銘表示，行政院提出的1035億元方案，有經過量化計算，但國民黨講的是普及性，人人有獎，可以這樣做嗎，「而且你們之前沒拿出資料」。

針對上述指的行政院的方案，政務委員龔明鑫昨天在記者會上表示，現階段的紓困，政府匡列1035億元，發現金給真正需要的人，如補助艱困企業員工薪資、弱勢者等，鞏固200萬人就業，不是普遍性、齊頭式的發。

由於藍綠立委激烈爭辯，游錫堃上午11時左右宣布休息10分鐘，但到11時30分，國民黨立委未出現在協商會場；游錫堃在中午12時裁示，11時50分有電話聯絡林為洲，表明今天的協商不會再出席，因此協商結束。（編輯：黃國倫）1090414