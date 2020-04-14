振興抵用券何時發 蘇貞昌：恨不得趕快刺激經濟

行政院長蘇貞昌14日表示，政府要求民眾保持社交距離、減少出門，與振興抵用券希望刺激消費、擴大內需兩者矛盾，還得等疫情緩和後才會提出。圖為台南市北區花園夜市，受武漢肺炎疫情衝擊遊客明顯少了許多。中央社記者張榮祥台南攝 109年4月11日

（中央社記者陳俊華台北14日電）行政院長蘇貞昌今天說，政府要求民眾保持社交距離、減少出門，與振興抵用券希望刺激消費、擴大內需兩者矛盾，還得等疫情緩和後才會提出，強調「疫情一緩和，恨不得趕快刺激經濟、消費」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席。民進黨立委何志偉質詢時問，哪些條件滿足時，政府才會開始發放振興抵用券。

蘇貞昌答詢時表示，現在政府都要求民眾保持社交距離、減少出門，不要到擁擠、群眾過多場合，跟抵用券希望刺激消費、擴大內需，這兩個是有矛盾的，還是要等疫情稍微緩和，才能端出來。

蘇貞昌說，現在實在是戰戰兢兢，看起來是守住第一波，連歐美回來第二波，看起來也已經趨緩，「如果這個都能過，也許很快就能到來」；政府很緊張也緊盯著，本來指揮中心指揮官陳時中說關鍵是這星期日，但後來陳時中又說要再多一星期、觀察一下。

蘇貞昌表示，外國疫情那麼緊張、嚴峻，台灣相對比較穩定，但一點都不敢大意，「疫情一緩和，恨不得趕快刺激經濟、消費」。現在全國都注意在看，一看到好像確診數字都控制得住，就有專家、教授出來說已經可以怎樣，但政府都說「且慢」，還要再穩住一點，要看疫情情況，現在疫情誰也不敢講。

另外，在施政總質詢結束後，蘇貞昌也發表談話，他說，非常感謝立法委員的指教、對行政團隊鞭策、肯定，行政院都非常重視，一定就立委提出的寶貴意見，加以斟酌、辦理。

蘇貞昌說，感謝立法院在疫情發展過程中，對行政院所提出的特別條例、新台幣600億元特別預算，能快速通過，行政院努力來做；但因疫情發展快速，行政院再提出特別條例修正草案，還請立法院快速予以審議、支持通過，特別條例修正通過後，行政院會再提出追加的特別預算，請立法院能大力支持、快速通過，以利防疫、紓困、振興。

蘇貞昌表示，行政院一定在立法院監督、鞭策下，為福國利民努力來做，請立法院多多支持，讓台灣更好、讓國家更好、讓人民更幸福、讓世界更肯定，一起來努力。（編輯：黃國倫）1090414