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首頁 / 政治

蘇貞昌肯定醫護 應給防疫資源和津貼絕對不會少

最新更新：2020/04/14 12:00

（中央社記者范正祥台北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，武漢肺炎防疫，非常肯定醫護人員，相關應給予的資源、津貼等等，絕對不會少；醫療院所如果因受疫情衝擊，應給予的補助，也有相關規定。

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委張育美質詢表示，政府應與醫療界共體時艱，除了重視醫護人員的努力，也應關心經營困難診所、藥局、醫療機構的紓困。

蘇貞昌答覆，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，幸好醫護人員在第一線，國人感動與感謝，非常肯定；相關應給予的資源、津貼等等，絕對不會少，如果預算匡列有所不足，或者規劃不周，一定會加碼，會做到。

他指出，政府非常肯定醫護人員的防疫付出，絕對不會虧待或漠視，請放心。

張育美質詢時反映很多診所與偏鄉醫院受疫情衝擊，紓困有其必要，蘇貞昌表示，醫療院所如果因受疫情衝擊，應給予的補助，也有相關規定。

另外，張育美詢問，自主健康管理的醫護人員，醫療院所需不需要給薪。對此，衛生福利部次長何啟功答覆，相信所有的醫院，大部分都是正常給薪；所有醫療院所損失，在健保總額或紓困措施都會有所考量，款項公平合理分配給真正從事醫療業務的工作人員。

何啟功也說明，不管哪一家醫療院所，如果人力吃緊，指揮中心會適度調整協助，不會讓民眾沒有得到好的醫療照護，一定會事先給予可能的協助，包括人力的補充。（編輯：謝佳珍）1090414

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