疫情衝擊經濟 朱立倫：紓困規模應實質擴大

（中央社記者余祥台北14日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，前國民黨主席朱立倫今天在臉書推出「台灣早安」經濟專題系列，向政府提供建言，呼籲面對經濟衝擊，台灣要超前部署，停止國際政治口水，紓困規模應實質擴大。

朱立倫在臉書發布「台灣早安」經濟專題系列，直接跟第一線觀光旅宿業者對話，並邀請立法委員林奕華對談，希望政府聽見業者心聲，儘速加快加大紓困方案。

朱立倫提到，過去政府防疫作法大家給予肯定，但面對接下來的經濟衝擊，台灣一定要超前部署，「不要再花時間攪入國際政治的口水戰」，重新聚焦防疫、外援及紓困措施，才有機會穩住未來嚴峻的挑戰。

朱立倫指出，疫情影響第一波是觀光旅遊，第二波是供應鏈斷鏈影響中小企業，第三波是需求面、整個科技產業受影響，每一波大概間隔3個月。

他表示，目前經濟影響30萬個家庭，對業者跟員工來說，「活下去才是最重要的」，目前是緊急紓困，沒有紓困根本不必談到振興，振興是下一個階段。他強調，政府補助方案不能一直更動，資訊細則要清楚透明簡潔，政策一旦確定，紓困金要以最快的速度到達員工跟企業手上，「目前發放速度會來不及救這些產業。」

至於政府日前宣布紓困將達1兆元，朱立倫認為，目前的方案很多都是把現有不同方案改名，填充金額，以緩濟急，沒辦法實際達到效果，「未來紓困規模實質上一定要逐步擴大」。

林奕華也認同此看法，她說，方案要單純、窗口要少、速度要快，對於租金問題，可以考慮今年減租、明年減稅，近水救近火，才來得及，將把這些意見帶回立法院推動。

亞都麗緻飯店副總經理羅明威說，目前大型旅宿業者生意剩兩成，人事費用、租金成本過高，營運壓力很大。目前租賃契約上雖然有「不可抗力之因素」條款，但若政府不宣布新冠肺炎傳染病可否適用，「將無法可循」，房客沒辦法與房東協調租金。

金界旅行社總經理張詩怡則表示，「旅行社業務目前全部歸零」，雖然有些員工願意共體時艱，但政府補助企業的款項，應該也要盡量幫助員工，「希望不要二擇一」。

「台灣早安」系列邀請產業代表、產業相關的立法委員與談，提出經濟建言，將基層聲音帶回立法院，也提供政府參考；希望疫情趕快平息，看到產業翻轉的曙光。（編輯：趙蔚蘭）1090414