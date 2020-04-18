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胡金龍千安出爐史上最速 中職第23人[影]

最新更新：2020/04/18 22:49
中職富邦悍將隊野手胡金龍（圖）18日與樂天桃猿隊交手，8局從桃猿林柏佑手中敲安，順利達成個人中職生涯千安里程碑，為中職最速千安打者、史上第23人。中央社記者張新偉攝　109年4月18日
中職富邦悍將隊野手胡金龍（圖）18日與樂天桃猿隊交手，8局從桃猿林柏佑手中敲安，順利達成個人中職生涯千安里程碑，為中職最速千安打者、史上第23人。中央社記者張新偉攝　109年4月18日

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）中職富邦悍將隊野手胡金龍今天在桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，等了3個打席，終於在8局從林柏佑手中敲安，達成個人中職生涯千安里程碑，為中職最速千安打者、史上第23人。

悍將隊野手胡金龍今天賽前中職生涯安打數累積999安，今天挑戰生涯千安，前3打席都敲出中外野方向飛球出局，8局1人出局、三壘有人打擊機會，從桃猿隊後援投手林柏佑手中敲出安打，達成生涯千安里程碑。

胡金龍用704場出賽、3062打席、2809打數達成中職千安，無論出場數、打席、打數都是中職史上最速；胡金龍上到一壘後輕揮頭盔致意， 球隊也幫忙收回千安紀念球。（編輯：陳俊碩）1090418

中職富邦悍將隊野手胡金龍用704場出賽、3062打席、2809打數達成中職千安，無論出場數、打席、打數都是中職史上最速；完成千安里程碑，胡金龍上到一壘後輕揮頭盔致意， 球隊也幫忙收回千安紀念球。中央社記者張新偉攝　109年4月18日
中職富邦悍將隊野手胡金龍用704場出賽、3062打席、2809打數達成中職千安，無論出場數、打席、打數都是中職史上最速；完成千安里程碑，胡金龍上到一壘後輕揮頭盔致意， 球隊也幫忙收回千安紀念球。中央社記者張新偉攝　109年4月18日
中職富邦悍將隊野手胡金龍（中）18日賽前中職生涯安打數累積999安，在比賽來到8局時，順利從樂天桃猿隊後援投手林柏佑手中敲出安打，達成生涯千安里程碑。中央社記者張新偉攝　109年4月18日
中職富邦悍將隊野手胡金龍（中）18日賽前中職生涯安打數累積999安，在比賽來到8局時，順利從樂天桃猿隊後援投手林柏佑手中敲出安打，達成生涯千安里程碑。中央社記者張新偉攝　109年4月18日
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