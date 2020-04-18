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胡金龍挑戰中職最速千安 感謝所有給機會的人

最新更新：2020/04/18 17:06
中職富邦悍將隊胡金龍距離千安里程碑只差1支，18日晚間有望成為中職最快達成千安打者，他對千安紀錄沒有看太重，只提到希望身體健康、順順的達成，也希望球隊可以打出更好的成績。中央社記者張新偉攝　109年4月18日
中職富邦悍將隊胡金龍距離千安里程碑只差1支，18日晚間有望成為中職最快達成千安打者，他對千安紀錄沒有看太重，只提到希望身體健康、順順的達成，也希望球隊可以打出更好的成績。中央社記者張新偉攝　109年4月18日

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）富邦悍將隊胡金龍中職千安里程碑差1支，有望今晚成為中職最快達成千安打者，目前國內生涯累積安打數2057，胡金龍說沒特別去想，感謝棒球路上給機會的所有人，希望球隊有更好成績。

中職富邦悍將隊野手胡金龍，今天賽前中職生涯累積999安，差1支安打就可以達成中職生涯千安里程碑，成為中職史上第23人、也將挑戰中職最快達成千安紀錄；胡金龍表示，謝謝之前的球團（義大犀牛）、也感謝現在的球團讓自己有機會繼續在場上打球。

若加上美職（大小聯盟）、獨立聯盟出賽數據統計，胡金龍國內外生涯安打數達2057支，胡金龍聽到數字後，表示沒特別注意，但感謝高中時期恩師陳献榮，開玩笑說：「如果當時沒有去南英商工打球，現在可能只能去賣雞排」，也謝謝旅美時期給過機會的國外球團。

中華職棒全球率先開打引起關注，胡金龍說這是很好的機會，將台灣的棒球推向世界，讓大家知道台灣這個小島有很多出色的棒球選手，現在也有很多球員繼續在國外職棒打拚。

胡金龍對於千安紀錄沒有看太重，只提到希望身體健康、順順的達成，也希望球隊可以打出更好的成績；悍將隊今天在桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，胡金龍先發打第3棒，最快首局就可以達成千安里程碑。（編輯：張芷瑄）1090418

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