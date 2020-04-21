台中一中前集合召回敦睦艦隊官兵 海軍致歉

（中央社台北21日電）國防部18日召回敦睦艦隊官兵採檢並隔離檢疫，集合地點選在台中一中，引發爭議。海軍司令部今天表示，因事出緊急，規劃未盡周全，確實不妥，海軍表達歉意，並會檢討。

海軍司令部上午透過新聞稿表示，4月17日臨時收到國防部通知召集命令，希望能以最短時間、最少集結人數，迅速完成集合，以減少官兵在外接觸範圍。所以集合地點選擇以場地空曠，通風良好及地標明顯、易於辨識、不易混淆的地點。

海軍司令部說，因事出緊急，又逢週末假日，所以並未事先取得台中一中校方或教育主管機關同意。集結地點選擇在台中一中校外確實不妥，且事先未與地方溝通協調，有欠周延，「這是海軍要道歉的地方」。

海軍司令部指出，因為當時有時間壓力，必須在最短時間內急於將人員召回，儘速完成相關防疫作為，因此任務規劃未盡周全，事先未能與相關單位溝通協調，造成學校及社會困擾，海軍再次表達歉意，並會檢討。（編輯：謝佳珍）1090421