台灣國家隊口罩送抵日本 菅義偉道謝

台灣捐贈日本的200萬片口罩運抵成田機場，日華議員懇談會會長古屋圭司（左）說，看到寫著「台灣能幫助，台灣日本友好」字句的橫幅，很感動。中央社記者楊明珠千葉攝 109年4月21日

（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本武漢肺炎疫情嚴峻，台灣政府決定捐贈200萬片口罩幫助日本，載運這批口罩的華航貨機上午抵達日本成田機場時，感動人心。日本政府發言人菅義偉在例行記者會上致謝。

載著來自台灣國家隊製造的200萬片口罩的華航貨機上午飛抵成田機場（位於千葉縣）時，在場的駐日代表謝長廷、日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會會長古屋圭司、眾議員木原稔以及台日媒體人士在華航貨機旁，看到貨艙門打開包著口罩的大貨物上掛著寫有Taiwan can help 台灣日本友好字句橫幅，許多人內心澎湃激動。

就在這批台灣口罩抵日不久後，東京日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在位於東京的首相官邸（行政中心）的例行記者會被記者問到「台灣捐贈的200萬片口罩剛抵達成田機場，您有何看法？」

菅義偉表示，對於來自台灣的溫馨支援，再度表達由衷感謝。面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）這種人類共同的威脅，希望能持續加強與相關國家及地區之間的聯繫與合作。

台灣政府捐贈200萬片口罩21日運抵日本，日本內閣官房長官菅義偉表示，對於來自台灣的溫馨支援，再度表達由衷感謝。（共同社提供）

在成田機場這邊，古屋被中央社記者問到「看到這些口罩心情如何？」古屋答說：「看到寫著『台灣能幫助，台灣日本友好』字句的橫幅，真的很感動。」

古屋鄭重地說：「台灣的國民、台灣政府的各位，真的很感謝。患難見真情，真的很感謝，現在日本口罩不足，這些200萬片口罩將送給醫療相關人員和弱勢族群，為了迅速能送到需要口罩的人手中，我們正在努力安排。再度致謝，真的很謝謝。」

古屋說，世界正在與看不見的敵人（武漢肺炎）戰鬥，在這種情況下，看到這批口罩，心有所感，覺得台灣與日本之間真的有互信關係與連帶感。

謝長廷受訪時表示，台灣與日本關係非常友好，這次台灣評估日本的疫情，政府做出要捐口罩的決定。台日本來在天災時就會互相幫忙，這次台灣評估疫情，提供了200萬片口罩，日方要馬上送給學校，還有一些醫療的單位。

謝長廷說：「我們希望早日能抗疫成功，恢復到正常的生活。」

謝長廷對媒體記者，手比著口罩貨物上的紅底白字的橫幅，連說了三聲「非常感動」。

外交部16日發布新聞稿表示，由於日本疫情日益嚴峻，包括日本國會友台組織「日華議員懇談會」和不少民間團體，紛向台灣政府表達援助醫療物資需求。經考量台日雙方疫情發展，以及台灣口罩產能提升等因素，台灣決定提供日方200萬片口罩，以強化雙方防疫合作，貫徹「台灣能幫忙，而且正在幫忙」的決心。（編輯：陳永昌）1090421

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在例行記者會就台灣捐贈口罩，表示感謝台灣溫馨的聲援與支援。圖為運抵時的貨艙與說明布條。中央社記者楊明珠千葉攝 109年4月21日

台灣捐贈日本200萬片口罩由華航貨機運抵東京成田機場，吸引大批媒體採訪。駐日代表謝長廷表示，希望早日抗疫成功，恢復正常生活。中央社記者楊明珠千葉攝 109年4月21日