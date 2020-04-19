防疫國家隊打響國際名聲 口罩機力拚8月出口

口罩國家隊40天打造92條產線，在國際打響名號，不少國外業者向台灣廠商下單買口罩機。經濟部表示，目前以台灣需求優先，國外訂單力拚8月後開始生產出口。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北19日電）口罩國家隊40天打造92條產線，在國際打響名號，不少國外業者向台灣廠商下單買口罩機。經濟部表示，口罩機業者已經回到各自崗位，目前以台灣需求優先，國外訂單力拚8月後開始生產出口。

武漢肺炎疫情延燒，經濟部2月初採購60條口罩產線後，行政院再加碼新台幣9000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，原本經濟部預計在3月底全數交機，不過在口罩國家隊全力動員下，進度大幅提前，僅花40天打造完成92條全新口罩產線，讓世界看見台灣的技術實力。

包含來自美國、加拿大、墨西哥、巴西、義大利、德國與馬來西亞等國的企業或政府，對於台灣的口罩機台與技術力感到興趣，已向台灣業者下單購買口罩機。不過業者國內訂單滿載，國外的訂單恐要到下半年才能順利出貨。

經濟部官員告訴中央社記者，口罩國家隊的經歷對於工具機就像是勳章或認證一樣，為了支援國家的政策，他們已經協助好長一段時間，現在應該要讓業者好好做自己生意。

官員說，若業者願意將機台賣到國外或到海外進行技術指導，經濟部樂觀其成，若有機器或技術設備提升需求，經濟部願意盡力協助。

經濟部官員表示，這次承接92條產線的兩家口罩機業者，由於打響了名氣，接到了大量的國際訂單，加上原本既有訂單，目前在8月前都無法提供產品出口，國外的訂單恐怕要到8月以後才能開始生產、出貨。

一名曾參與國家隊的工具機業者向中央社記者說，除了口罩機訂單外，也有國外買家希望台灣的技術人員能夠飛到當地指導，交流彼此的技術經驗。

但這名業者坦言，原本聽到這樣的需求確實很振奮，代表台灣的技術實力被肯定，但後來考量到邊境管制以及入境後必須隔離，甚至有染疫風險，只能婉拒。（編輯：林淑媛）1090419