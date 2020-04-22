道瓊再跌631點 法人：台股恐震盪加劇

法人22日表示，由於景氣下行壓力及美股科技股財報等變數升溫，台股走勢恐震盪加劇。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北22日電）西德州中級原油（WTI）期貨價格崩跌、美國企業財報不佳，美股道瓊工業指數收盤大跌631.56點。法人表示，由於景氣下行壓力及美股科技股財報等變數升溫，台股走勢恐震盪加劇。

在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陰影籠罩下，紐約西德州中級原油6月合約價崩跌43%，創21年來新低，拖累全球股市表現。道瓊工業指數重挫631.56點或2.67%，以23018.88點作收，2天來跌逾1200點；標準普爾指數大跌86.6點或3.07 %，收在2736.56點；科技股那斯達克指數猛跌297.50點或3.48%，收8263.23點。

受油價震盪與北韓領導人金正恩傳出病危等消息衝擊，台股加權指數21日跌點一度超過300點，終場下跌298.29點，收在10288.42點，跌幅2.82%，成交值新台幣1832.81億元。自營商賣超40.64億元，投信賣超8.38億元，外資及陸資賣超242.46億元；三大法人合計賣超291.48億元。

記憶體封測廠力成受惠於固態硬碟（SSD）和邏輯產品需求維持高檔，今年第1季稅後淨利16.33億元，每股稅後純益2.1元。法人指出，力成第1季獲利是6季以來次高。

晶圓代工廠台積電2019年年報出爐，台積電估計，2019年至2024年不含記憶體的半導體業年複合成長率可望達5%，晶圓代工成長將比半導體業更強勁。

散熱模組大廠雙鴻表示，疫情改變生活及工作型態，預估今年第2季筆電、個人電腦（PC）、電競及伺服器都將大幅成長，手機則下滑，整體第2季營收估季增35%，全年營收仍可成長逾15%。

法人指出，台股兵臨上檔季線、半年線及年線反壓區，伴隨美股科技股財報週將展開、景氣展望偏保守等變數影響，多方心態偏謹慎，且量能萎縮，短線應持續留意大盤走勢震盪機率升高。（編輯：趙蔚蘭）1090422