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吳釗燮：台灣今年受邀參與WHA機率仍低

最新更新：2020/04/23 12:54
台灣2020年是否受邀參與WHA，外交部長吳釗燮23日說，機率仍低。（中央社檔案照片）
台灣2020年是否受邀參與WHA，外交部長吳釗燮23日說，機率仍低。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北23日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣防疫成果備受國際肯定。對於台灣今年受邀參與WHA，外交部長吳釗燮今天說，機率仍低；另據掌握，今年WHA預定5月18日以線上會議形式舉行，為時3小時。

立法院外交委員會今天邀請吳釗燮就「我國援助友我國家與友邦口罩等醫療物資之實際作法，與我國如何運用國際社會對我國防治新冠肺炎之好評拓展我國外交之作為」專案報告，並備質詢。

世界衛生大會（WHA）是世界衛生組織（WHO）最高決策機關，通常每年在5月舉行，WHO至今未鬆口是否邀請台灣以觀察員身分參與WHA，今天包括民進黨立委羅致政、國民黨立委江啟臣、時代力量立委邱顯智、無黨籍立委林昶佐等人都關切台灣今年受邀參與WHA的機率。

吳釗燮答詢表示，據外交部掌握，今年受全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情、各國實施旅行管制影響，WHA將改為線上會議，預定5月18日舉行、長度約3小時。在規模縮減，且國際局勢仍複雜的情況下，台灣受邀以觀察員身分與會的機率不高。

不過，吳釗燮說，外交部仍會努力推動台灣參與WHO所有會議、機制和活動，並已正式提出推案，友邦和理念相近國家近日將展開相關聯合致函、進洽等行動。

對於台灣以往在WHA期間與不同國家舉行雙邊或多邊論壇，吳釗燮說，今年仍會規劃舉辦，形式可能改為視訊會議。

羅致政詢問，儘管台灣重要盟友美國已宣布停止金援，但包括德國、芬蘭等皆對WHO加碼捐款，台灣今年是否計畫捐款WHO。吳釗燮答詢指出，已注意到WHO今年設立COVID-19特別基金，台灣目前沒有捐款準備。

他也說，過去曾要捐款，但WHO透過各種方式攔阻，台灣必須先確保捐款能直接進到需要協助的項目。由於台灣過去有不好的經驗，因此仍在探詢相關策略。（編輯：林孟汝）1090423

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