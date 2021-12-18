台達電砸下近25億元 收購美國精密自動化公司

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（中央社記者吳家豪台北18日電）電源供應器大廠台達電子今天宣布將透過子公司DIH擬以8890萬美元（約新台幣24.7億元）收購UI Acquisition Holding Co.，以取得全球電子業製造組裝及精密自動化設備領導廠Universal Instruments全球公司及子公司。

台達電今天公告，子公司Delta International Holding Limited B.V.以8890萬美元取得UI Acquisition Holding Co.全數股權，交易完成後，Universal Instruments將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。

台達電發布新聞稿指出，Universal Instruments是總部位於美國的百年企業，提供自動化精密加工方案，客戶涵蓋全球知名企業，領域包含汽車、電腦、醫療、精密製造等行業，尤其專精於印刷電路板組裝高速貼片技術、精密異型插件技術等電子行業組裝解決方案。

Universal Instruments目前在自動化領域已有超過500個專利，為全球客戶提供近3萬套的設備系統，其自動化精密加工方案符合高端應用所需的高精高速搬運、組裝以及檢測等製程需求。

台達電指出，此次收購後，將強化台達電在電子組裝與精密工業的自動化方案布局，同時整合雙方研發及銷售資源，加速台達電在電子產業智能製造的全面化完整布局。

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台達電執行長鄭平表示，工業自動化市場龐大，電子製造行業向來是台達聚焦的重點。Universal Instruments在電子製造業建立卓越的口碑與長期合作堅實的客戶基礎，其累積多年的核心技術與精密機械，結合台達電現有的自動化設備能力，將能為電子組裝業的客戶提供產線的完整解決方案，提升產能的同時也管理產線的碳足跡。

此外，鄭平說，Universal Instruments開發標準設備機台的豐富經驗及多元的自動化技術，更能強化台達電相關產品開發的流程與速度，穩固台達電邁向新世代智能製造之路的腳步。（編輯：潘羿菁）1101218