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波蘭國會通過新媒體法 美：侵犯言論與新聞自由

2021/12/18 18:02（12/18 18:37 更新）
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波蘭國會17日通過一項被認為旨在遏制媒體批評政府的法案，讓外界擔憂波蘭的新聞自由。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
波蘭國會17日通過一項被認為旨在遏制媒體批評政府的法案，讓外界擔憂波蘭的新聞自由。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華沙17日綜合外電報導）波蘭國會17日通過一項被認為旨在遏制媒體批評政府的法案。這個意外之舉不僅讓外界擔憂波蘭的新聞自由，同時也將再度引發波蘭與美國的外交齟齬。

據波蘭國會通過的新法，限制歐盟以外國家的企業持有波蘭媒體公司的控股權。新法將迫使美國探索傳播集團（Discovery）減持波蘭最大私人電視網之一TVN的過半股份。TVN旗下新聞頻道TVN24對波蘭右翼法律正義黨（Law and Justice Party、 PiS）領導的政府經常多所批評。

原本國會並未計劃表決上述法案，但一個委員會緊急召開會議並就此進行討論後，法案被列入議程，並迅速獲表決通過。

對法律正義黨來說，在耶誕節假期前通過法案就是一大成就，因為他們先前一直不確定這項充滿爭議的法案是否能獲得足夠票數在國會闖關成功。

接下來，法案須經總統杜達（Andrzej Duda）簽署後才能成為法律。杜達先前曾表示，外資媒體集團的收購應依照市場條件、而非強制方案進行，暗示自己可能利用總統權力否決該法案。

法案獲國會通過當天，杜達告訴記者，「我們當然會分析法案內容並做出適當決定。我已經說明過，我會從哪些角度來進行相關評估。」

美國國務院也呼籲杜達捍衛言論自由和外國企業財產權，同時也應保障外國企業參與經濟活動、受到平等對待的權利。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，「波蘭今天通過一項新法，讓美國深感困擾。這項新法不僅侵犯言論與新聞自由，也導致外國投資者對其產權及合約權利逐漸失去信心。」

歐盟執行委員會（European Commission）先前也批評，在信守法治與民主價值上，波蘭的新法顯然釋出了另一個負面訊號。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1101218

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