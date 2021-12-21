避免防疫旅宿群聚重演 指揮中心祭出3強化措施

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）避免防疫旅宿群聚重演，中央流行疫情指揮中心今天表示，全面檢討防疫旅宿防疫作為，3大強化措施精進管理，包含啟動偵測與應變作業、增修指引、防疫旅宿訪視輔導與全面查核。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中指出，防疫旅宿為國內疫情控制關鍵，經追蹤調查近期2起群聚事件結果，為提升民眾入住安全品質，降低社區傳播風險，全面檢討防疫旅宿防疫作為，即刻啟動防疫旅宿3大強化措施，嚴守社區防線。

莊人祥表示，首先指揮中心將建立防疫旅宿疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件偵測與應變作業，以即時掌握可能相關個案，啟動防治作為。

莊人祥說，上述偵測與應變作為，包含建立及早偵測防疫旅宿發生疑似群聚事件策略及可運用資料，若有懷疑可能有疑似群聚事件，將啟動應變作為，也會制定已研判確認發生疑似群聚事件階段應變作為。

莊人祥舉例說明，未來若發現個案於自主健康管理期間或期滿採檢陽性，且Ct值低、病毒量高，就會懷疑防疫旅館可能有狀況，或是同一棟防疫旅館同樓層陸續出現有時空關聯性個案，就會啟動偵測與應變作。

再者，針對桃園及台北防疫旅館群聚事件進行檢討分析，並以環境、人員等設置與管理可能風險，與相關專家討論後納入指引，增修「COVID-19因應指引：防疫旅宿設置及管理」；並請地方政府加強落實防疫旅館每月查核作業。

最後，為防疫旅宿訪視輔導與全面查核，莊人祥說，地方政府須於明年1月3日前完成全面查核，邀請勞動部勞動及職業安全衛生研究所代表或所推薦通風空調領域專家共同參與，檢視防疫旅宿通風空調運作情形；對於查核結果有須改善事項，儘速輔導並複查至改善完成。

莊人祥表示，也會由感染管制、公共衛生、空調等領域專家組成查核團隊，預計自今年12月27日啟動防疫旅宿訪視輔導作業，將曾發生群聚、高於75%入住率、採分層收住等事項防疫旅宿列為優先訪視輔導對象，並提出改善建議。

至於外界關注的桃園某防疫旅館群聚感染源，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，現階段此防疫旅館暫無新增環境採檢陽性地點，仍以確診者房內環境採檢陽性，研判清消有遺漏，但公共區域皆未發現陽性。（編輯：戴光育）1101221