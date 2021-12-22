台南2籃球教練猥褻性騷國中生遭判刑 終身不得任教

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台南市2名國中男籃球隊教練去年對球員性騷擾，教育局22日表示，2人已遭解聘且通報全國終身不得錄用。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市某所國中男籃球隊去年發生2名教練分別對球員學生性騷擾、利用權勢性交、猥褻，台南地方法院已判緩刑，台南市政府教育局今天表示，已解聘及通報全國終身不得錄用。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，此案發生於去年4月底，學校獲悉後，立即依性別平等教育法規定進行校安通報及社政通報，教育局也督導學校召開性平會啟動調查。

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教育局表示，校方除先將2人停職靜候調查外，同時對被害學生進行心理輔導；在確認行為人違反性別事件屬實後，學校立即將2人解聘，並上傳全國不適任教育人員通報系統，終身不得再任教育場域人員。

教育局強調，面對校園性別事件，台南市已建立明確通報及處理程序，且要求學校以最嚴謹態度明快處理，對查證屬實行為人給予嚴懲，對被害學生也會同步啟動心理輔導。（編輯：謝雅竹）1101222