更多編輯台推薦新聞：
中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成
生活

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／國中生助拾荒婦收拾掉落廢紙 民眾讚：找回台灣的樸實
首頁 / 重點新聞

港大移除國殤之柱 華人民主書院擬在台重建

2021/12/24 18:03（12/24 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外界關注香港大學移除國殤之柱，華人民主書院協會24日表示，在得到原創作者高志活同意及支持，近日將集資在台灣重建六四恥辱柱。圖為國殤之柱之前擺放在香港大學內。（中央社檔案照片）
外界關注香港大學移除國殤之柱，華人民主書院協會24日表示，在得到原創作者高志活同意及支持，近日將集資在台灣重建六四恥辱柱。圖為國殤之柱之前擺放在香港大學內。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北24日電）外界關注香港大學移除國殤之柱，華人民主書院協會今天表示，在得到原創作者高志活（Jens Galschiot）同意及支持，近日將集資在台灣重建六四恥辱柱，藉此聲援六四事件及香港反送中運動。

華人民主書院協會今天偕民進黨立委范雲、洪申翰、許智傑、時代力量立委邱顯智及民眾黨立委蔡壁如等跨黨派立委以及多個民間團體舉行記者會，呼籲中國政府釋放在獄中病危的公民記者張展，並允許維權人士郭飛雄、人權律師唐吉田出國探視病危的親人。

邱顯智表示，今天是平安夜，是許多家庭團聚的日子，呼籲中國政府展現人性，讓張展、郭飛雄、唐吉田早日與家人見面。范雲表示，台灣應與其他民主國家一樣站出來，不能眼睜睜看著追求自由民主的鬥士，卻得接受跟家人永隔痛苦。

華人民主書院協會理事長曾建元則呼籲，中國國家主席習近平應接受基於人道理由的家人探視，這並不違反中華人民共和國憲法。

此外，香港大學學生會1998年為悼念「六四」事件死難者，因此在校內豎立「國殤之柱」，但香港大學昨日證實，已徹夜拆除在校園內矗立24年的六四紀念雕塑國殤之柱。

曾建元指出，港大拆除國殤之柱，意味著港大親自摧毀大學自治和學術自由的精神；國殤之柱的英文名稱是「Pillar of Shame」，直接翻譯稱為恥辱柱，港大推倒國殤之柱，往後在校園內將樹立一座無形的學術自由的恥辱柱。

曾建元表示，華人民主書院協會每年都有紀念六四事件活動，希望明年6月4日時，在台灣重建港大推倒的六四恥辱柱。（編輯：蘇志宗）1101224

華人民主書院協會等公民團體24日在立法院舉行記者會，聲援中國公民張展、郭飛雄、唐吉田，呼籲中國政府勿以「國家安全」踐踏人權與親情。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月24日
華人民主書院協會等公民團體24日在立法院舉行記者會，聲援中國公民張展、郭飛雄、唐吉田，呼籲中國政府勿以「國家安全」踐踏人權與親情。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月24日
延伸閱讀
國殤之柱紀念六四遭拆 香港大學：衡量整體利益國殤之柱紀念六四遭香港大學拆除 創作者震驚批不公平國殤之柱紀念六四 創作者：想把它放在台灣港中大嶺大移除民主女神像及六四浮雕港大國殤之柱仍在 有同學捨不得
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族