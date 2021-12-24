港大移除國殤之柱 華人民主書院擬在台重建

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外界關注香港大學移除國殤之柱，華人民主書院協會24日表示，在得到原創作者高志活同意及支持，近日將集資在台灣重建六四恥辱柱。圖為國殤之柱之前擺放在香港大學內。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北24日電）外界關注香港大學移除國殤之柱，華人民主書院協會今天表示，在得到原創作者高志活（Jens Galschiot）同意及支持，近日將集資在台灣重建六四恥辱柱，藉此聲援六四事件及香港反送中運動。

華人民主書院協會今天偕民進黨立委范雲、洪申翰、許智傑、時代力量立委邱顯智及民眾黨立委蔡壁如等跨黨派立委以及多個民間團體舉行記者會，呼籲中國政府釋放在獄中病危的公民記者張展，並允許維權人士郭飛雄、人權律師唐吉田出國探視病危的親人。

邱顯智表示，今天是平安夜，是許多家庭團聚的日子，呼籲中國政府展現人性，讓張展、郭飛雄、唐吉田早日與家人見面。范雲表示，台灣應與其他民主國家一樣站出來，不能眼睜睜看著追求自由民主的鬥士，卻得接受跟家人永隔痛苦。

華人民主書院協會理事長曾建元則呼籲，中國國家主席習近平應接受基於人道理由的家人探視，這並不違反中華人民共和國憲法。

此外，香港大學學生會1998年為悼念「六四」事件死難者，因此在校內豎立「國殤之柱」，但香港大學昨日證實，已徹夜拆除在校園內矗立24年的六四紀念雕塑國殤之柱。

曾建元指出，港大拆除國殤之柱，意味著港大親自摧毀大學自治和學術自由的精神；國殤之柱的英文名稱是「Pillar of Shame」，直接翻譯稱為恥辱柱，港大推倒國殤之柱，往後在校園內將樹立一座無形的學術自由的恥辱柱。

曾建元表示，華人民主書院協會每年都有紀念六四事件活動，希望明年6月4日時，在台灣重建港大推倒的六四恥辱柱。（編輯：蘇志宗）1101224