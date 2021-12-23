國殤之柱紀念六四遭香港大學拆除 創作者震驚批奇怪

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香港大學23日證實已徹夜拆除校園內的六四紀念雕塑「國殤之柱」。圖為1997年丹麥藝術家高志活（右）在香港製作國殤之柱。（美聯社）

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（中央社香港23日綜合外電報導）香港大學今天證實已徹夜拆除在校園內矗立24年的六四紀念雕塑「國殤之柱」。創作這座約8公尺高雕塑的丹麥藝術家高志活告訴法新社，校方此舉「奇怪」、「令人震驚」。

高志活（Jens Galschiot）接受美聯社採訪時也說，他昨天才在社群媒體和其他報導得知情況。

美聯社報導，高志活表示：「我們不知道究竟發生何事，但我擔心他們摧毀它。」「這是我的雕塑，是我的財產。」

高志活也告訴法新社：「這是非常貴重的雕塑。因此如果他們破壞它，我們當然會告他們。」他還說：「這不公平。」

高志活說，他曾提議取回雕像，並在律師協助下試了不同的方式與校方聯繫。

他表示，校方從未聯絡他或通知他注意昨晚開始的行動。

報導說，這位藝術家向支持者發了一封電子郵件，鼓勵他們「記錄這座雕塑遭遇的一切」。內容說：「我們盡了一切所能告訴（港大），我們非常想拿回這座雕塑並帶到丹麥。」

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高志活早年創作「國殤之柱」後，與香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）合作，把它從歐洲送到香港，其後支聯會與港大學生會合作，於1998年把它豎立在港大校內，以悼念1989年六四天安門事件罹難者。

香港「立場新聞」報導，港大稱這座雕像已日久老化，參考獨立法律意見及做風險評估後，「衡量了大學的整體利益，作出此決定」。港大又指，大學從未批准在校園放置有關雕像，有權隨時採取適當行動處理。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1101223