港大移除國殤之柱 指從未批准放置

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香港大學昨晚起移除校內的「國殤之柱」（如圖），表示從未批准「國殤之柱」在校內擺放，有權處理。（港大學生會學苑臉書）中央社記者張謙香港傳真 110年12月23日

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（中央社記者張謙香港23日電）香港大學已移除校內的「國殤之柱」；港大今早表示，這是校務委員會的決定，並表示從未批准「國殤之柱」在校內擺放。

港大指出，在參考法律意見、進行風險評估及衡量大學的整體利益後，校委會作出有關決定。

香港大學已移除在校內擺放了23年的「國殤之柱」，該柱為悼念北京「六四事件」死難者的作品，圖為「國殤之柱」此前在校內擺放。（資料照片）中央社記者張謙香港攝 110年12月23日

港大表示，大學從未批准任何個人或團體在校園放置該雕像，有權隨時採取適當行動處理；大學極為關注雕像狀況欠佳所帶來的潛在安全問題。

而根據大學最近諮詢的法律意見，認為繼續容許該雕像於校園展示，會為大學帶來觸犯香港刑事罪行條例的法律風險。

根據港大學生會學苑的網上新聞，港大方面昨晚起移除「國殤之柱」，直至今天凌晨。

約於兩個月前，港大要求香港市民支援愛國民主運動聯合會（已解散）移除「國殤之柱」，但支聯會沒有採取行動。

其後，「國殤之柱」原創作者、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）公開聲明，指自己是雕塑的擁有人，並已委託香港律師向港大發信，要求就事件召開聆訊。

高志活其後表示，希望把港大的「國殤之柱」移送海外。

1998年，港大學生會為悼念「六四」事件死難者，因此在校內豎立「國殤之柱」。

「國殤之柱」共有5座，其中一座用來紀念「六四」事件，高約7公尺；「國殤之柱」上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死難者，基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣。（編輯：沈朋達）1101223