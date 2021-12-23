國殤之柱紀念六四遭拆 香港大學：衡量整體利益

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香港大學23日證實已拆除六四紀念雕塑「國殤之柱」。（中央社檔案照片）

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（中央社香港23日綜合外電報導）法新社報導，香港大學今天證實已拆除在校園內矗立近24年的六四紀念雕塑「國殤之柱」。

香港「立場新聞」也報導，校方表示，這座雕像已日久老化，參考獨立法律意見及做風險評估後，「衡量了大學的整體利益，作出此決定」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1101223

港大移除國殤之柱 指從未批准放置

（中央社記者張謙香港23日電）香港大學已移除校內的「國殤之柱」；港大今早表示，這是校務委員會的決定，並表示從未批准「國殤之柱」在校內擺放。

港大指出，在參考法律意見、進行風險評估及衡量大學的整體利益後，校委會作出有關決定。

港大表示，大學從未批准任何個人或團體在校園放置該雕像，有權隨時採取適當行動處理；大學極為關注雕像狀況欠佳所帶來的潛在安全問題。

而根據大學最近諮詢的法律意見，認為繼續容許該雕像於校園展示，會為大學帶來觸犯香港刑事罪行條例的法律風險。

根據港大學生會學苑的網上新聞，港大方面昨晚起移除「國殤之柱」，直至今天凌晨。

約於兩個月前，港大要求香港市民支援愛國民主運動聯合會（已解散）移除「國殤之柱」，但支聯會沒有採取行動。

其後，「國殤之柱」原創作者、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）公開聲明，指自己是雕塑的擁有人，並已委託香港律師向港大發信，要求就事件召開聆訊。

高志活其後表示，希望把港大的「國殤之柱」移送海外。

1998年，港大學生會為悼念「六四」事件死難者，因此在校內豎立「國殤之柱」。

「國殤之柱」共有5座，其中一座用來紀念「六四」事件，高約7公尺；「國殤之柱」上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死難者，基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣。（編輯：沈朋達）1101223