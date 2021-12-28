46碩博班新生註冊率掛零 頂尖國立大學也在列

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（中央社記者許秩維台北28日電）教育部今天公布110學年大專新生註冊率，各學制合計106班註冊率掛零，其中46班（約占4成3）為碩博班，包含台大、清大、交大、陽明交大等頂尖國立大學。

根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」資料顯示，110學年度博士班、碩士班、日間學士班（含四技）、二技、二專、五專、進修部、在職班等各學制合計有106班的新生註冊率掛零，比109學年度（121班）略減。

進一步分析各學制，學士班有30個班新生註冊率掛零，其中10個為日間學士班，其餘為進修或在職學士班，學士班註冊率掛零的全都是私校，以技專校院居多。

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碩士班則有14個系所新生註冊率掛零，8班為在職班，另有6班為日間部，包括清華大學全球營運管理碩士雙聯學位學程、暨南國際大學東南亞學系人類學碩士班、屏東科技大學土壤與水工程國際碩士學位學程、台北護理健康大學嬰幼兒保育系國際蒙特梭利碩士學位專班、真理大學宗教文化與資訊管理系碩士班、高苑科技大學電子工程系碩士班。

博士班方面，則有32班新生註冊率掛零，包含台灣大學語言學研究所博士班、台灣大學綠色永續材料與精密元件博士學位學程、成功大學奈米積體電路工程博士學位學程、陽明交通大學跨領域神經科學博士學位學程等頂大系所。（編輯：陳政偉）1101228