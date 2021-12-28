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東北季風挾鋒面29日晚間通過 大台北轉偏涼有雨

2021/12/28 17:28（12/28 17:45 更新）
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氣象局表示，29日晚間鋒面接近，大台北及東半部有局部短暫雨。（中央社檔案照片）
氣象局表示，29日晚間鋒面接近，大台北及東半部有局部短暫雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，明天晚間鋒面接近，大台北及東半部有局部短暫雨；明晚起東北季風增強，持續影響至明年1月2日，北台灣天氣偏涼；跨年夜至元旦東半部多雲偶有雨，想看見曙光「要碰運氣」。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天台灣北方海面有鋒面慢慢形成，晚間隨著東北季風增強影響台灣，基隆北海岸、大台北、東半部會有局部短暫雨，中南部還是多雲到晴，水氣影響時間大約只有1天。

溫度部分，張承傳說，明天清晨低溫約攝氏15至18度，局部地區可能在13、14度；北台灣白天高溫18、19度，其他地區21至23度、高屏可能達25、26度。

張承傳指出，明晚起東北季風增強，預計持續影響至明年1月2日，北台灣天氣偏涼，西半部局部地區夜晚清晨會有輻射冷卻，溫度可能會更低；目前預測中部低溫約13、14度、北部15、16度；高溫部分北部是17至19度，中南部約23至26度。

張承傳表示，預計明年1月3日之後東北季風就會逐漸減弱，氣溫回升、天氣也逐漸好轉。

張承傳指出，由於跨年夜至元旦期間主要受東北季風影響，預估東半部大致上是雲多、局部短暫雨的天氣，想看見第一道曙光「要碰運氣」；西半部大致為晴到多雲，能看見日出的機會相對較高。（編輯：陳政偉）1101228

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